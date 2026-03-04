Claude Code ajoute un mode vocal pour gagner du temps

Anthropic déploie un mode vocal dans Claude Code, son assistant de programmation par intelligence artificielle essentiellement destiné aux développeurs. La fonctionnalité est accessible via la commande /voice : l’utilisateur l’active, formule sa demande à voix haute et Claude Code exécute la requête. Un déploiement progressif est en cours, avec 5 % des utilisateurs couverts à ce stade selon Thariq Shihipar, ingénieur chez Anthropic, qui a annoncé le lancement. Une disponibilité plus large est prévue dans les semaines à venir.

Le mode vocal est en cours de déploiement

Les contraintes exactes du mode vocal avec Claude Code restent floues : aucune information n’a été communiquée sur d’éventuelles limites d’interactions ou de contraintes techniques. Il n’est pas non plus confirmé si la fonctionnalité a été développée en partenariat avec un fournisseur tiers comme ElevenLabs, avec qui Anthropic aurait été en discussions. Anthropic avait déjà proposé un mode vocal pour son chatbot Claude en mai dernier, permettant des interactions générales par la voix.

Voice mode is rolling out now in Claude Code. It’s live for ~5% of users today, and will be ramping through the coming weeks. You'll see a note on the welcome screen once you have access. /voice to toggle it on! pic.twitter.com/P7GQ6pEANy — Thariq (@trq212) March 3, 2026

L’annonce intervient alors que Claude Code s’est imposé comme l’un des outils de développement IA les plus utilisés du marché. En février, Anthropic a révélé que les revenus annualisés de Claude Code dépassaient 2,5 milliards de dollars, un chiffre qui a plus que doublé depuis le début de l’année 2026. Les utilisateurs actifs hebdomadaires ont eux aussi doublé depuis janvier.

Ces chiffres placent Anthropic en position de force dans une bataille commerciale intense, face à GitHub Copilot de Microsoft, Cursor, Google et OpenAI, tous en compétition pour l’attention des développeurs.

Claude Code bénéficie par ailleurs du contexte favorable créé par le refus d’Anthropic de collaborer avec le Pentagone sur la surveillance aux États-Unis et les armes autonomes. La vague de téléchargements qui a suivi a propulsé l’application mobile de Claude en tête de l’App Store, devant ChatGPT.