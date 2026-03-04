TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Logiciels Claude Code ajoute un mode vocal pour gagner du temps
Logiciels

Claude Code ajoute un mode vocal pour gagner du temps

2 min.
4 Mar. 2026 • 9:03
0

Anthropic déploie un mode vocal dans Claude Code, son assistant de programmation par intelligence artificielle essentiellement destiné aux développeurs. La fonctionnalité est accessible via la commande /voice : l’utilisateur l’active, formule sa demande à voix haute et Claude Code exécute la requête. Un déploiement progressif est en cours, avec 5 % des utilisateurs couverts à ce stade selon Thariq Shihipar, ingénieur chez Anthropic, qui a annoncé le lancement. Une disponibilité plus large est prévue dans les semaines à venir.

Claude Code

Le mode vocal est en cours de déploiement

Les contraintes exactes du mode vocal avec Claude Code restent floues : aucune information n’a été communiquée sur d’éventuelles limites d’interactions ou de contraintes techniques. Il n’est pas non plus confirmé si la fonctionnalité a été développée en partenariat avec un fournisseur tiers comme ElevenLabs, avec qui Anthropic aurait été en discussions. Anthropic avait déjà proposé un mode vocal pour son chatbot Claude en mai dernier, permettant des interactions générales par la voix.

L’annonce intervient alors que Claude Code s’est imposé comme l’un des outils de développement IA les plus utilisés du marché. En février, Anthropic a révélé que les revenus annualisés de Claude Code dépassaient 2,5 milliards de dollars, un chiffre qui a plus que doublé depuis le début de l’année 2026. Les utilisateurs actifs hebdomadaires ont eux aussi doublé depuis janvier.

Ces chiffres placent Anthropic en position de force dans une bataille commerciale intense, face à GitHub Copilot de Microsoft, Cursor, Google et OpenAI, tous en compétition pour l’attention des développeurs.

Claude Code bénéficie par ailleurs du contexte favorable créé par le refus d’Anthropic de collaborer avec le Pentagone sur la surveillance aux États-Unis et les armes autonomes. La vague de téléchargements qui a suivi a propulsé l’application mobile de Claude en tête de l’App Store, devant ChatGPT.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Intelligence artificielle Logiciels

Claude : Anthropic lance un mode vocal pour son IA

Lignes de Code Intelligence Artificielle Logiciels

Anthropic restreint l’usage de Claude Code… sans avertir les utilisateurs

Claude Code Web Internet

Claude Code débarque sur le Web et sur iPhone avec une app iOS

Anthropic Actu OS

Microsoft privilégie Claude Sonnet 4 d’Anthropic à GPT-5 dans Visual Studio Code

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Journaux Wall Street Journal

IA : Meta signe un accord de licence pour utiliser les contenus du Wall Street Journal (entre autres…)

4 Mar. 2026 • 10:12
0 Business

Meta poursuit sa stratégie d’acquisition de contenus premium pour renforcer ses modèles d’intelligence artificielle. Le groupe a...

YggTorrent Internet

YggTorrent, le plus gros tracker francophone, ferme ses portes après un énorme piratage (YGGLeak)

4 Mar. 2026 • 6:57
10
deals promos

🔥 [#BonPlan] Les promos High-Tech du 3 mars

3 Mar. 2026 • 22:21
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Game of Thrones Saison 8 Daenerys Targaryen Jon Snow

Un film Game of Thrones est en préparation

3 Mar. 2026 • 21:49
0 Geekeries

Warner Bros développe un film dans l’univers de Game of Thrones, confié au scénariste Beau Willimon, connu pour son travail sur...

Gemini 3 Logo

Gemini 3.1 Flash-Lite : Google lance son modèle IA rapide et économique

3 Mar. 2026 • 20:41
0 Internet

Google annonce Gemini 3.1 Flash-Lite, son modèle d’intelligence artificielle le plus rapide et le plus économique de la gamme Gemini...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Coruna, un kit pour pirater les iPhone, se propage chez les hackers

Coruna, un kit pour pirater les iPhone, se propage chez les hackers

4 Mar. 2026 • 9:00

image de l'article iPad Air M4 : les premiers benchmarks dévoilent la puissance

iPad Air M4 : les premiers benchmarks dévoilent la puissance

4 Mar. 2026 • 8:00

image de l'article Les Studio Display (XDR) ne fonctionnent pas avec les Mac Intel

Les Studio Display (XDR) ne fonctionnent pas avec les Mac Intel

3 Mar. 2026 • 20:58

image de l'article Le Studio Display XDR ne propose pas le 120 Hz avec certains Mac

Le Studio Display XDR ne propose pas le 120 Hz avec certains Mac

3 Mar. 2026 • 20:05

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site