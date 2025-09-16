TENDANCES
Microsoft privilégie Claude Sonnet 4 d'Anthropic à GPT-5 dans Visual Studio Code
Actualité Windows, macOS et Linux

Microsoft privilégie Claude Sonnet 4 d’Anthropic à GPT-5 dans Visual Studio Code

16 Sep. 2025 • 16:25
0

Microsoft ajuste discrètement sa feuille de route en matière d’intelligence artificielle. Dans Visual Studio Code, la fonction d’auto-selection de modèles déployée sur GitHub Copilot favorise désormais Claude Sonnet 4, un LLM développé par Anthropic, au détriment du récent GPT-5 d’OpenAI. Selon des informations internes, les utilisateurs payants de Copilot s’appuieront principalement sur Claude, tandis que la version gratuite proposera une rotation entre GPT-5, GPT-5 mini et Claude.

Anthropic

Pourquoi Anthropic séduit Microsoft

Les équipes de Microsoft avaient affirmé dès le mois de  juin que Claude Sonnet 4 offrait de meilleures performances pour le développement logiciel. Tests internes à l’appui, le modèle d’Anthropic se montre particulièrement efficace pour la génération de code, le débogage et les suggestions en temps réel. Malgré l’arrivée de GPT-5, cette recommandation n’a pas changé, renforçant l’idée que l’approche d’Anthropic est plus adaptée aux besoins des développeurs.

Un impact au-delà du code

Les avantages de Claude ne se limitent pas à Visual Studio Code. Des essais menés chez Microsoft ont montré de meilleurs résultats pour des tâches complexes dans Excel et PowerPoint, ouvrant ainsi la voie à une intégration progressive du modèle dans certaines fonctionnalités de Microsoft 365 Copilot. Ce choix stratégique illustre la volonté de Redmond de diversifier ses partenariats IA tout en optimisant l’expérience utilisateur sur l’ensemble de son écosystème. Cette situation ne fait évidemment pas les affaires d’OpenAI, qui passe du rang de partenaire privilégié à celui de partenaire « parmi d’autres », ce que semble d’ailleurs prouver le nouvel accord signé récemment entre OpenAI et Microsoft

