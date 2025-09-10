Microsoft mise sur Anthropic pour Office 365, au détriment d’OpenAI

Si l’on en croit un article-enquête du média The Information, Microsoft s’apprêterait à intégrer les modèles d’Anthropic dans certaines fonctions Copilot de sa suite Office 365. Jusqu’ici, Word, Excel, Outlook et PowerPoint reposaient presque exclusivement sur les technologies d’OpenAI, mais les lignes auraient donc bougé.. L’annonce, attendue dans les prochaines semaines, pourrait marquer une nouvelle étape dans les tensions entre Microsoft et son partenaire historique, et ce malgré les dénégations officielles. La firme de Redmond insiste sur le fait qu’OpenAI restera son allié stratégique sur les modèles dits « de frontière », mais les négociations difficiles autour de la restructuration de la division commerciale d’OpenAI ont alimenté les spéculations sur un refroidissement des relations entre les deux partenaires.

Microsoft estimerait en outre que le modèle Claude 4 Sonnet d’Anthropic surpasserait GPT-5 dans certains usages précis, comme la génération de présentations PowerPoint encore plus soignées sur le plan visuel. Et fait particulièrement notable, il ne s’agit même pas du modèle phare d’Anthropic. S’il était confirmé, ce changement de cap représenterait un sérieux revers pour OpenAI (dont Microsoft est pourtant le principal investisseur). A noter que l’intégration des modèles Anthropic ne se traduira pas par un surcoût pour les clients : l’abonnement Copilot restera fixé à 30 dollars par mois. Microsoft assumera cependant des coûts supplémentaires en passant par AWS, le partenaire cloud d’Anthropic (contrairement à l’accès gratuit aux serveurs d’IA du côté d’OpenAI).