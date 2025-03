Claude, l’IA Anthropic, ajoute la recherche sur le Web

Claude, l’intelligence artificielle d’Anthropic, est maintenant au même niveau que ChatGPT et d’autres chatbots en proposant la recherche sur le Web. Cela permet d’obtenir des résultats supplémentaires.

La recherche sur le Web débarque sur Claude

« Vous pouvez désormais utiliser Claude pour effectuer des recherches sur Internet afin de fournir des réponses plus actuelles et plus pertinentes », indique Anthropic. « Grâce à la recherche sur le Web, Claude a accès aux événements et aux informations les plus récents, ce qui accroît sa précision pour les tâches qui bénéficient des données les plus récentes ».

À l’instar des autres chabots, Claude se charge de lister les sources qu’il utilise pour générer ses réponses. Il est possible de cliquer sur les liens fournis afin de se rendre sur les sites utilisés. « Claude traite et fournit des sources pertinentes dans un format conversationnel. Cette amélioration élargit la base de connaissances étendue de Claude avec des informations en temps réel, fournissant des réponses basées sur des informations plus récentes », explique Anthropic.

Anthropic liste quelques exemples de recherche :

Les équipes de vente peuvent transformer la planification des comptes et augmenter les taux de réussite grâce à des conversations informées avec les prospects en analysant les tendances de l’industrie pour connaître les initiatives clés et les points faibles.

Les analystes financiers peuvent évaluer les données actuelles du marché, les rapports sur les bénéfices et les tendances du secteur afin de prendre de meilleures décisions d’investissement et d’éclairer les hypothèses des modèles financiers.

Les chercheurs peuvent élaborer des propositions de subventions et des analyses documentaires plus solides en recherchant des sources primaires sur le Web, en repérant les tendances émergentes et en identifiant les lacunes dans la littérature actuelle.

Les acheteurs peuvent comparer les caractéristiques, les prix et les avis sur les produits à partir de sources multiples afin de prendre des décisions d’achat plus éclairées.

Web searches for Claude incoming pic.twitter.com/1xVzlGwOGO — Chubby♨️ (@kimmonismus) March 19, 2025

Deux limitations au départ

Il y a deux limitations en l’état pour la recherche sur le Web avec Claude. La première est que c’est uniquement disponible aux États-Unis, là où d’autres comme ChatGPT la proposent dans plusieurs pays (dont en France). La seconde limitation est que c’est uniquement réservé aux utilisateurs avec un abonnement payant. Mais Anthropic promet que les utilisateurs gratuits y auront le droit à l’avenir, tout comme les utilisateurs situés dans d’autres pays. Il n’y a pas de date pour l’instant.

L’accès à la recherche sur le Web passe par le modèle Claude 3.7 Sonnet. Il faut activer l’option depuis les réglages.