IA : Anthropic (Claude) atteint 61,5 milliards de dollars de valorisation

La start-up américaine Anthropic, spécialisée dans l’intelligence artificielle générative et responsable du chatbot Claude, a annoncé avoir levé 3,5 milliards de dollars, portant sa valorisation à 61,5 milliards de dollars. Ce financement marque une étape importante pour la société, fondée en 2021 par d’anciens membres d’OpenAI. Ce tour de table a été dirigé par Lightspeed Venture Partners, avec des investisseurs notables tels que Salesforce Ventures, Cisco Investments et Fidelity Management & Research Co.

Des ambitions renforcées grâce à de nouveaux fonds

L’intérêt croissant pour les technologies d’IA a propulsé Anthropic au centre des investissements de la Silicon Valley. Avec ces nouveaux fonds, la société prévoit de développer de nouvelles versions de son modèle d’IA, Claude, qui se distingue par sa capacité à aborder des questions complexes tout en restant aligné avec des valeurs humaines. Le modèle Claude 3.7 Sonnet, lancé récemment, est particulièrement optimisé pour la programmation informatique.

« Claude 3.7 Sonnet a établi un nouveau record en matière de capacités de codage, un domaine dans lequel Anthropic prévoit de faire de nouveaux progrès dans les mois à venir », a déclaré l’entreprise. « Avec cette base, Anthropic se concentre sur le développement de systèmes d’IA qui peuvent servir de véritables collaborateurs, travaillant aux côtés des équipes pour s’attaquer à des projets complexes, synthétiser des informations dans différents domaines et aider les organisations à avoir un impact considérable ».

Concurrence accrue dans la course à l’IA autonome

Anthropic se distingue également par son approche de la sécurité de l’IA. Contrairement à de nombreux concurrents, la start-up met un accent particulier sur la gestion des risques associés à des systèmes de plus en plus autonomes. En octobre, elle a lancé Computer Use, une fonctionnalité permettant à Claude de naviguer sur Internet et d’utiliser des logiciels comme un humain. Une innovation qui a devancé OpenAI, qui a réagi en janvier avec Operator, un agent IA autonome similaire.

Ce secteur, de plus en plus concurrentiel, voit des investissements colossaux se multiplier. Selon plusieurs médias, OpenAI serait en discussions pour lever jusqu’à 40 milliards de dollars, ce qui pourrait porter sa valorisation à 340 milliards de dollars.