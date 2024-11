IA : Amazon investit encore 4 milliards de dollars dans Anthropic

Amazon va investir 4 milliards de dollars supplémentaires dans la start-up d’intelligence artificielle générative Anthropic, portant ainsi le total de ses injections à 8 milliards de dollars. Fondée en 2021 par des anciens d’OpenAI, Anthropic développe des interfaces d’IA générative similaires à ChatGPT, dont le chabot Claude.

Nouvel investissement d’Amazon dans Anthropic

Les dirigeants d’Anthropic se veulent aux avant-postes de l’IA responsable, consacrant temps et moyens à contrôler les possibles dérives de leurs logiciels. À l’issue de ce nouvel investissement, Amazon demeurera actionnaire minoritaire de cette société basée à San Francisco.

Amazon indique :

Cette nouvelle phase de la collaboration permettra d’améliorer encore les performances, la sécurité et la confidentialité qu’Amazon Bedrock offre déjà aux clients qui utilisent les modèles de Claude. En outre, Anthropic et AWS ont collaboré pour donner aux clients d’AWS un accès anticipé à la possibilité d’effectuer un réglage fin avec leurs propres données sur les modèles Anthropic, un avantage de personnalisation dont les clients d’AWS bénéficieront uniquement pour chaque modèle pendant une période de temps sur les nouveaux modèles Claude.

En outre, Anthropic désigne désormais AWS (Amazon Web Services) comme son principal partenaire de formation, en plus de rester son principal fournisseur de cloud, et utilisera AWS Trainium et les puces Inferentia pour former et déployer ses futurs modèles de fondation. Les deux entreprises continueront à travailler en étroite collaboration pour faire progresser les capacités matérielles et logicielles de Trainium.

Amazon avait déjà investi 4 milliards de dollars au capital d’Anthropic, en deux tranches, l’une en septembre 2023, l’autre en mars 2024. Amazon a déjà intégré les modèles d’Anthropic à sa plateforme Bedrock, qui propose également d’autres interfaces, notamment celles de Meta et Mistral AI.

Outre Amazon, Anthropic compte Alphabet, la maison-mère de Google, parmi ses actionnaires. Le groupe américain a pour sa part investi 2 milliards de dollars dans la start-up l’an dernier.