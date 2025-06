The Batman 2 : Matt Reeves a enfin terminé d’écrire le scénario

Les fans de DC Comics peuvent enfin souffler. Matt Reeves, réalisateur et scénariste de The Batman, a partagé une photo confirmant l’achèvement du scénario de la suite. Cette annonce intervient après plusieurs reports qui avaient inquiété les admirateurs du film avec Robert Pattinson.

Enfin un script pour The Batman Part II

Sur les réseaux sociaux, Matt Reeves a publié une photo du script terminé aux côtés du co-scénariste Mattson Tomlin. Bien que la première page soit floutée, le logo de Batman apparaît clairement en haut du document, confirmant l’authenticité de cette étape cruciale.

L’attente aura été particulièrement longue pour les nouvelles de The Batman Part II. La suite avait été officiellement annoncée en avril 2022, peu après le succès retentissant du premier volet sorti le 2 mars 2022 au cinéma. Après plusieurs décalages, le film est désormais programmé pour le 29 septembre 2027, soit cinq ans et demi après que l’original a rapporté plus de 772 millions de dollars au box-office mondial.

James Gunn défend Matt Reeves face aux critiques

Cette annonce intervient quelques semaines avant le lancement du nouvel univers DC de James Gunn et Peter Safran avec le film Superman. Dans une récente interview, James Gunn a d’ailleurs pris la défense de Matt Reeves face aux critiques des fans concernant les retards du script.

« Écoutez, nous sommes censés recevoir un script en juin. J’espère que cela va arriver. Nous avons bon espoir », a déclaré James Gunn. « Les gens devraient lâcher Matt parce que c’est comme ça, laissez le gars écrire le scénario dans le temps dont il a besoin pour l’écrire. C’est comme ça que ça marche. Il ne vous doit rien parce que vous aimez son film. Je veux dire, vous aimez son film à cause de Matt. Alors laissez Matt faire les choses à sa façon ».

Il a ajouté son agacement face aux attentes excessives des fans : « Je suis irrité par les gens. C’est juste cette attitude où les gens n’ont pas besoin d’être si exigeants. Le film sortira quand il se sentira bien avec le scénario. Et Matt ne me donnera pas le scénario tant qu’il ne se sentira pas bien avec ».

Cette prise de position souligne les défis créatifs auxquels font face les réalisateurs dans un contexte où la pression des fans et des studios peut influencer le processus artistique. L’achèvement du script de The Batman Part II marque une étape importante vers la concrétisation de cette suite attendue depuis un moment.