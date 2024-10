Batman Ninja vs. Yakuza League : l’animé franchit un gros cap chez DC (trailer)

Cette fois c’est sûr, le ciel nous est tombé sur la tête : Warner Bros. et DC Comics ont diffusé hier un nouveau trailer pour Batman Ninja vs. Yakuza League, la suite du très bon film d’animation de 2018 Batman Ninja. Dans cette suite, Gotham est envahie par un ancien syndicat du crime japonais émergeant à travers un portail temporel. Batman doit faire face non seulement aux « vilains » habituels, mais aussi désormais aux membres de la Ligue des Justiciers, y compris Wonder Woman, Aquaman, Flash et Green Lantern, ces derniers semblant s’être alliés aux yakuza. La raison de cette étrange allégeance reste encore inconnue, mais les héros de la Ligue des justiciers ont subi des transformations visuelles spectaculaires, adoptant des éléments traditionnels japonais dans leurs chara-design.



au delà de ce scénario déjà bien intriguant, ce qui frappe d’emblée est la qualité technique de l’anime, qui franchit un gros cap chez Warner/DC, d’autant que l’éditeur nous avait habitué jusqu’ici à des séries animées Batman d’un niveau de DA franchement moyen, sans même parler des aspects purement techniques. Ce gros boost n’est pas réellement une surprise puisque l’équipe en charge du projet est la même que celle qui était aux commandes de Batman Ninja. On retrouvera donc un casting japonais, avec notamment Koichi Yamadera dans le rôle de Batman, Romi Park dans celui de Wonder Woman et Nobuyuki Hiyama dans celui de Flash. Junpei Mizusaki est de retour pour la réalisation après son très bon Batman Ninja, tout comme le scénariste Kazuki Nakashima et le chara-designer Takashi Ozaki Batman Ninja vs. Yakuza League devrait sortir en 2025, probablement sur Max.