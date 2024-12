The Batman 2 est encore reporté, cette fois à 2027

The Batman 2 attendra, puisque Warner Bros annonce que le film est reporté à 2027. Il devait initialement sortir en 2025 avant d’être repoussé une première fois à 2026. Et voilà maintenant qu’il faut encore ajouter une année supplémentaire.

Dans le détail, la date de sortie américaine pour The Batman 2 est le 1er octobre 2027. Cela devrait signifier une arrivée le 29 septembre 2027 en France parce que les films sortent le mercredi chez nous contre le vendredi aux États-Unis.

Quelle est la raison d’un tel report ? Warner Bros reste vague sur le sujet. Mais il est certain que c’est une grosse déception pour les fans de DC et tout particulièrement ceux qui attendent la suite des aventures de Batman avec Robert Pattinson dans le rôle principal. Le film est toujours réalisé par Matt Reeves.

Pour rappel, The Batman est sorti en mars 2022. Il y aura donc 5 ans et demi entre le premier et le deuxième film, ce qui est énorme, surtout pour un long-métrage de super-héros. C’est à se demander ce qui cloche en coulisses.

Selon Deadline, le tournage aura lieu en été 2025, mais la post-production avec les effets spéciaux demandera beaucoup de travail. Cela expliquerait en partie le report à 2027.

Le premier film avait généré 772 millions de dollars au box-office. Il a reçu de bonnes critiques, bien que plusieurs personnes ont noté certaines longueurs durant plusieurs scènes.