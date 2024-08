Amazon Alexa : la version payante utilisera Claude, l’IA d’Anthropic

Amazon va proposer une nouvelle version de son assistant Alexa en octobre, en proposant de l’intelligence artificielle. Selon Reuters, Amazon n’utilisera pas une IA maison, mais Claude, la solution d’Anthropic.

De l’IA arrive sur Alexa avec Claude d’Anthropic

La décision d’utiliser les modèles d’IA de Claude intervient après que le logiciel interne d’Amazon a rencontré des problèmes de performance lors des premiers tests. Les premières versions utilisant l’IA d’Amazon avaient des difficultés à répondre rapidement, prenant parfois jusqu’à 6 ou 7 secondes pour accuser réception de la requête et y répondre.

Sans surprise, l’intérêt de proposer une version améliorée d’Alexa avec de l’IA est de pouvoir rendre disponibles des fonctionnalités avancées. Les utilisateurs seront en mesure d’engager des conversations plus complexes et contextuelles avec l’assistant. Parmi les fonctionnalités potentielles, il y a les conseils d’achat pour des scénarios spécifiques tels que les recommandations de vêtements de vacances, l’agrégation d’articles d’actualité, l’exécution de tâches en plusieurs étapes à partir d’une seule requête, telles que la commande de nourriture ou la rédaction d’e-mails, et l’amélioration de la domotique avec une meilleure capacité à mémoriser et à appliquer les préférences de l’utilisateur.

Ce sera payant

Il y aura une différence notable entre la version actuelle d’Alexa et la nouvelle boostée à l’IA : celle-ci sera payante. Le prix devrait être entre 5 et 10 dollars aux États-Unis. On peut imaginer que ce sera entre 5 et 10 euros en Europe. Mais pour ceux qui le souhaitent, il sera toujours possible de profiter de la version gratuite.

La décision de s’associer à Anthropic pour l’IA contraste avec la stratégie habituelle d’Amazon de s’appuyer sur des développements internes, mais des partenariats similaires tels que les collaborations de Microsoft et d’Apple avec OpenAI pour l’intégration de ChatGPT indiquent un changement plus large dans l’industrie de la tech.

Amazon a investi 4 milliards de dollars dans Anthropic, ce qui peut avoir influencé cette décision, mais tous les détails de l’accord entre les deux sociétés concernant l’utilisation de Claude dans Alexa n’ont pas été divulgués.

Selon les analystes, il y a environ 100 millions d’utilisateurs d’Alexa. Si 10% d’entre eux s’abonnent à la version payante, cela pourrait potentiellement générer un revenu annuel d’au moins 600 millions de dollars pour Amazon.