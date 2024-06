Amazon : Alexa avec l’IA pourrait coûter jusqu’à 10$/mois

Amazon prévoit une nouvelle version de son assistant Alexa, boostée à l’intelligence artificielle, mais ce sera payant. Selon Reuters, le prix mensuel pourrait être compris entre 5 et 10 dollars. Il faut ajouter à cela le prix de l’abonnement Amazon Prime.

Amazon veut lancer la nouvelle version d’Alexa avec de l’IA en août, marquant ainsi une tentative désespérée de refonte de l’assistant vocal. La version payante pourrait ne pas obliger les utilisateurs à répéter le mot-clé Alexa lorsqu’ils s’adressent à l’assistant. Il serait capable de répondre à plusieurs requêtes en une seule fois, comme rédiger un court e-mail et commander un plat à emporter auprès d’un service comme Uber Eats.

La version plus avancée pourrait également offrir la possibilité d’apprendre des utilisateurs et de créer des routines, comme allumer la cafetière d’un client lorsque son alarme se déclenche. Cela correspond à ce qui s’est dit le mois dernier, avec le fait qu’Amazon prévoyait de lancer un abonnement pour Alexa qui ne serait pas inclus dans le programme Prime.

Doit-on comprendre que la version gratuite d’Alexa va disparaître ? Non, Amazon va la conserver. En réalité, celle-ci va s’améliorer avec de l’IA générative. Mais pour avoir l’expérience complète avec beaucoup plus de fonctionnalités, il faudra se tourner vers la version payante.

D’autres entreprises font payer leur IA plus avancée que l’offre gratuite. Un exemple est OpenAI qui propose ChatGPT et ChatGPT Plus. Le premier est gratuit, là où le second coûte 20$/mois. Il propose là aussi des fonctionnalités avancées. Amazon veut proposer un système similaire avec Alexa.