Amazon Alexa va ajouter de l’IA, mais il faudra payer pour l’utiliser

L’intelligence artificielle est un peu partout de nos jours et elle va arriver sur l’assistant Alexa d’Amazon. Mais ce ne sera pas gratuit. Selon CNBC, un abonnement payant sera nécessaire pour en profiter.

Le système d’IA d’Alexa se reposera sur Titan, un grand modèle de langage d’Amazon. Amazon y avait fait allusion dans une récente lettre aux actionnaires, affirmant qu’il utilisait l’IA générative pour construire « un Alexa encore plus intelligent et plus performant ».

Amazon prévoit de facturer un abonnement mensuel pour l’accès à la nouvelle version d’Alexa. Ce coût supplémentaire serait distinct de celui d’Amazon Prime. Cela signifie que même les clients qui prennent l’abonnement d’Amazon pour notamment profiter de la livraison offerte sous 24 heures devront payer un abonnement totalement distinct pour accéder à la version améliorée d’Alexa.

Il en coûterait à Amazon environ 2 centimes par requête pour faire fonctionner ce nouvel assistant vocal avec l’IA, ce qui amènerait l’entreprise à envisager un abonnement mensuel de 20 dollars par mois (et probablement 20 euros par mois en Europe). Mais le prix exact n’a pas encore été fixé et Amazon réfléchirait aussi à proposer un abonnement à moins de 10 dollars par mois.

En face, OpenAI propose ChatGPT Plus pour 20 dollars par mois et Google proposer son offre Google One AI Premium pour 21,99 euros par mois. Amazon a donc un coup à jouer. Encore faut-il que son IA soit de qualité face à la concurrence.