Amazon investit 4 milliards de dollars dans Anthropic, une start-up d’intelligence artificielle

Amazon annonce jusqu’à 4 milliards de dollars d’investissement dans la start-up d’intelligence artificielle Anthropic, qui développe un concurrent de ChatGPT, marquant une nouvelle étape dans la course mondiale vers ces technologies.

Nouvel investissement d’Amazon dans l’IA

Avec ce partenariat, Amazon prend une participation minoritaire dans Anthropic, qui a mis au point Claude, un chatbot concurrent de ChatGPT, l’outil d’IA populaire d’OpenAI. Tout comme cette dernière, Anthropic fait partie des entreprises à la pointe pour le développement d’intelligences artificielles de dernière génération, aux côtés également de Google et Microsoft.

L’IA dite générative permet de créer des contenus originaux, en s’appuyant sur une importante quantité de données. Elle propose une interface à l’utilisateur qui pose des questions ou fait des demandes pour obtenir texte, musique, image ou code.

Avec cet accord, Amazon veut creuser son sillon dans ce secteur en plein boom, qui aiguise l’appétit des géants d’Internet mais aussi des investisseurs. Si l’IA est regardée avec attention par de nombreuses entreprises, ces dernières doivent s’appuyer sur les géants du cloud — Microsoft, Amazon Web Services (AWS) ou Google — pour disposer de la puissance de calcul nécessaire à son usage.

Ces groupes ont donc décidé de s’associer à des développeurs d’IA. Au début de l’année, Microsoft a ainsi étendu son partenariat avec OpenAI, via un accord portant sur plusieurs milliards de dollars. Anthropic a également déjà suscité les convoitises, puisque Google a investi au début de l’année 300 millions de dollars pour acquérir 10% de la start-up californienne.

Les développeurs et ingénieurs d’Amazon vont pouvoir, grâce aux modèles d’Anthropic, incorporer des capacités d’intelligence artificielle et créer de nouvelles expériences sur Internet pour les clients d’Amazon, à travers toutes ses activités, indique l’entreprise dans son communiqué. De son côté, Anthropic va utiliser les puces d’AWS, développées spécifiquement pour la création de modèles d’apprentissage machine, et accélérer le développement de futurs modèles de chatbot.

Il y a quelques jours, Amazon a annoncé que son assistant virtuel Alexa sera doté d’IA.