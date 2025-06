Undead Citadel a une date de sortie sur PSVR 2 (et c’est très bientôt)

Undead Citadel, un jeu d’action médiéval en réalité virtuelle, sortira le 26 juin prochain sur PlayStation VR2. Développé par le studio Dark Curry, ce titre plonge le joueur dans une forteresse maudite où ce dernier devra affronter des hordes d’ennemis à l’aide d’un système de combat basé sur la physique. Déjà disponible sur Quest, Pico et Steam, cette version PS VR2 proposera un gameplay fluide à 90 Hz, des retours haptiques dans le casque et les manettes Sense, ainsi que le support des gâchettes adaptatives.



Le jeu propose trois modes : un mode Histoire pour découvrir l’origine de la malédiction, un mode Horde avec des vagues infinies d’ennemis et des classements en ligne, et enfin un mode Armurerie pour tester les armes débloquées. Plus de 60 armes variées sont disponibles (épées, masses, haches, arcs, explosifs…), chacune avec des statistiques uniques (dégâts, vitesse, durabilité). Malgré quelques critiques sur la progression de la campagne et la qualité des graphismes sur Quest, le gameplay d’Undead Citadel a globalement été salué pour son dynamisme et son côté addictif. Une mise à jour visuelle a depuis amélioré la version Quest 3 avec des ombres en temps réel et une meilleure distance d’affichage