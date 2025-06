La Switch 2 est disponible à la vente en France (et ailleurs…) : les meilleurs prix, les jeux, et un rappel des caractéristiques

La Nintendo Switch 2 est disponible à la vente ! La toute dernière console de Nintendo, forcément attendue avec impatience après l’énorme succès de la Switch première du nom, peut donc être commandée en ligne dans de nombreuses boutiques, on la trouve ainsi chez CDiscount à 439,99 euros à la FNAC pour 469,99 euros, chez Boulanger à 469,99 euros ou bien encore chez Darty à 469,99 euros. Des bundles avec le jeu Mario Kart World sont aussi proposés au prix de 499,99 euros, toujours chez CDiscount, à la FNAC, chez Boulanger et évidemment chez Darty.

Plusieurs titres sont disponibles day one, et les prix sont parfois un peu plus sages qu’annoncés de prime abord : en cherchant bien on peut ainsi trouver Donkey Kong Bonanza (précommande), The Legend of Zelda BoTW, The Legend of Zelda ToK, à 59,90 euros et Mario Kart World à 69,90 euros. Attention tout de même, les tarifs dépendent beaucoup des boutiques, et il y a parfois de sacrés écarts : chez Boulanger par exemple, plusieurs titres sont bel et bien proposés à 79,99 euros, comme les deux Zelda en version Switch 2, Kirby et le monde oublié, ainsi que Super Mario Party Jamboree.

Pour rappel, la Nintendo Switch 2 conserve le format hybride emblématique de la première génération, qui permet de jouer à la fois en mode portable et sur le téléviseur. La console dispose d’un écran LCD de 7,9 pouces (FULL HD, 120 Hz et HDR10), plus grand donc que celui de la Switch originale (mais pas OLED), et prend en charge le VRR, le DRS ainsi que le DLSS (Deep Learning Super Sampling) grâce à une puce Nvidia personnalisée, ce qui permettra une nette amélioration graphique , notamment en mode docké avec une résolution maximale en 4K. La console propose également un temps de chargement réduit (mais une autonomie divisée par deux par rapport à la première Switch), un nouveau système de cartouches et deux sticks avec attache magnétique. La compatibilité est assurée avec les jeux de la Switch (sauf avec quelques titres).