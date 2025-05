Nintendo Switch 2 : les caractéristiques techniques complètes sont enfin dévoilées

La Nintendo Switch 2 promet une puissance bien supérieure à celle de sa prédécesseuse. Grâce à une analyse détaillée de Digital Foundry, les caractéristiques techniques de la nouvelle console se dévoilent enfin. Voici un aperçu des composants qui feront tourner cette machine tant attendue.

Un processeur taillé sur mesure

Au cœur de la Switch 2 se trouve la puce Nvidia T239, conçue spécifiquement pour Nintendo. Contrairement au Tegra X1 de la première console, ce nouveau système sur puce se distingue par sa personnalisation. Le processeur repose sur huit cœurs ARM Cortex A78C, fonctionnant avec l’architecture 64 bits ARMv8 et des extensions de cryptographie. Nintendo réserve deux cœurs pour le système d’exploitation, laissant six cœurs à disposition des développeurs, une répartition similaire à celle de la Switch originale (1 cœur pour le système d’exploitation et 3 cœurs pour les développeurs).

Côté cache, la console embarque 64 Ko de cache L1 pour les instructions et 64 Ko pour les données. Chaque cœur dispose de 256 Ko de cache L2, tandis que 4 Mo de cache L3 sont partagés. En mode portable, le processeur atteint 1,1 GHz, mais descend à 998 MHz en mode performance ou en mode docké. La fréquence maximale s’élève à 1,7 GHz.

Des graphismes boostés et une mémoire optimisée

La Switch 2 adopte l’architecture Ampere de Nvidia (contre l’architecture Maxwell de la Switch originale), confirmant les fuites antérieures. Elle offre 3,072 TFLOPS en mode docké et 1,71 TFLOP en mode portable, Avec 1 536 cœurs CUDA (contre 256 auparavant), la console affiche 561 MHz en mode portable et 1 007 MHz en mode docké. Concernant le ray tracing, elle atteint 10 gigarays par seconde en mode portable, doublant à 20 gigarays en mode docké. Bien que cette technologie n’apparaisse pas encore dans les jeux confirmés, elle devrait émerger à l’avenir.

Côté mémoire, la Switch 2 intègre 12 Go de RAM LPDDR5X, répartis en deux modules de 6 Go. L’interface est 128 bits. En outre, la bande passante atteint 102 Go/s en mode docké et 68 Go/s en mode portable. Sur ces 12 Go, 3 Go sont réservés au système, laissant 9 Go pour les développeurs, contre 3,2 Go sur la première Switch.

GameChat : un défi pour les ressources

Un point intrigue particulièrement : la fonctionnalité GameChat. Elle consomme des ressources système significatives, au point que Nintendo fournit aux développeurs un outil pour tester la latence et les problèmes potentiels. Cette fonctionnalité suscite des inquiétudes parmi les développeurs, ce qui pourrait influencer son implémentation.

Nintendo a déjà annoncé que la Switch 2 sera disponible le 5 juin prochain. Il est possible de la précommander chez Amazon, la Fnac et d’autres revendeurs.