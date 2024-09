Intel signe avec Amazon un contrat de commandes de processeurs d’IA de plusieurs milliards de dollars

Malgré des difficultés récurrentes sur le marché des puces, Intel vient de frapper un gros coup en signant avec Amazon Web Services (AWS) pour un énorme contrat de commandes de processeurs d’IA. Dans le cadre d’un accord pluriannuel de plusieurs milliards de dollars, Intel concevra et produira deux puces compatibles IA pour AWS, dont une utilisant son procédé 18A et une autre basée sur le Xeon 6 (Intel 3). Cette collaboration renforce un partenariat de longue date entre les deux géants américains, notamment en Ohio où Intel prévoit d’embaucher plus de 3 000 personnes dans ses nouvelles usines de puces.

Amazon, comme beaucoup d’autres grandes entreprises technologiques, investit massivement dans l’intelligence artificielle générative. Le géant de la vente en ligne a notamment signé un partenariat avec Anthropic pour l’intégration de fonctionnalités d’IA sur sa plateforme d’achat. AWS propose également l’IA en tant que service, via des outils comme l’assistant de codage et un générateur d’applications IA. La position de force d’Intel sur le territoire américain sera t-elle de nature à renforcer le fondeur face à des concurrents directs (TSMC, Nvidia, AMD) aujourd’hui plus agiles et plus performants que jamais ?