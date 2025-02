Claude 3.7 Sonnet : Anthropic annonce son modèle d’IA le plus intelligent

Anthropic vient de lancer son nouveau modèle IA, à savoir Claude 3.7 Sonnet. Ce modèle hybride se distingue par sa capacité à fournir des réponses en temps réel, tout en permettant également des réponses plus approfondies et réfléchies. Son approche promet de simplifier l’interaction avec l’intelligence artificielle, en offrant une solution à la fois rapide et approfondie selon les besoins de l’utilisateur.

Un modèle hybride pour une meilleure expérience utilisateur

Claude 3.7 Sonnet se positionne comme le premier « modèle hybride de raisonnement IA » de l’industrie, selon Anthropic. Contrairement à la majorité des modèles actuels, qui obligent les utilisateurs à choisir entre plusieurs options complexes selon le coût et la capacité, Claude 3.7 Sonnet permet à l’utilisateur de sélectionner une fonctionnalité de raisonnement. Grâce à cette fonctionnalité, le modèle peut réfléchir plus ou moins longtemps avant de fournir une réponse. Ce mécanisme simplifie l’expérience d’utilisation, offrant ainsi une alternative plus intuitive.

Le modèle est désormais accessible à tous les utilisateurs et développeurs, mais les fonctionnalités de raisonnement ne seront disponibles que pour ceux qui souscrivent à la version payante (Claude Pro) d’Anthropic. Les utilisateurs gratuits auront accès à une version basique, déjà plus performante que son prédécesseur, Claude 3.5 Sonnet.

Raisonnement IA : une nouvelle approche pour des réponses plus précises

Claude 3.7 Sonnet marque également une avancée importante dans l’intégration du raisonnement, une technique qui devient de plus en plus courante parmi les laboratoires d’IA. Ce type de modèle fonctionne en prenant plus de temps et de puissance de calcul pour diviser les problèmes en petites étapes, améliorant ainsi la précision des réponses finales. Bien que ce processus ne soit pas comparable à un raisonnement humain, il s’en inspire pour offrir des réponses plus fines.

Anthropic permet même aux utilisateurs de visualiser cette phase de réflexion interne via un bloc-notes visible. Cette transparence permet de suivre le processus de raisonnement pour la plupart des requêtes, bien que certaines parties puissent être occultées pour des raisons de sécurité et de confidentialité. Selon la société, cette fonctionnalité est particulièrement utile pour des tâches complexes comme les problèmes de programmation ou les missions impliquant une prise de décision autonome.

Optimisation des coûts et des performances

Sur le plan tarifaire, Claude 3.7 Sonnet se distingue par un coût de 3 dollars pour chaque million de tokens, et de 15 dollars pour chaque million de token de sortie. Bien que ces tarifs soient plus élevés que ceux d’autres modèles exclusivement axés sur le raisonnement, tels que o3-mini d’OpenAI ou R1 de DeepSeek, l’option hybride justifie cette différence de prix. En effet, ces autres modèles ne bénéficient pas de la flexibilité de Claude 3.7 Sonnet, qui combine à la fois des réponses instantanées et des réponses réfléchies.

Anthropic met également en avant une amélioration notable de la gestion des refus : Claude 3.7 Sonnet rejette moins fréquemment les demandes, réduisant ainsi de 45 % les refus inutiles par rapport à son prédécesseur. Cette évolution intervient à un moment où de nombreux laboratoires d’IA repensent leur approche de la modération des réponses.

Claude Code en complément

Enfin, en parallèle de cette mise à jour, Anthropic lance un nouvel outil, Claude Code. C’est un collaborateur actif qui peut rechercher et lire du code, éditer des fichiers, écrire et exécuter des tests, livrer et pousser du code sur GitHub, et utiliser des outils de ligne de commande – en vous gardant dans la boucle à chaque étape.

Claude Code en est encore à ses débuts. Lors des premiers tests, Claude Code a accompli en une seule fois des tâches qui auraient normalement nécessité plus de 45 minutes de travail manuel, réduisant ainsi le temps de développement et les coûts indirects.

Dans les semaines à venir, Anthropic prévoit de l’améliorer sur la base de son utilisation : améliorer la fiabilité des appels d’outils, ajouter un support pour les commandes de longue durée, améliorer le rendu dans l’application, et développer la compréhension de Claude lui-même de ses capacités.