o3-mini : OpenAI (ChatGPT) lance son nouveau modèle d’IA avec raisonnement

Moins d’un mois après avoir annoncé son lancement, OpenAI met enfin à disposition son modèle de raisonnement o3-mini. Ce modèle, intégré à ChatGPT et disponible via les API d’OpenAI, est désormais accessible pour la première fois à tous les utilisateurs de la version gratuite de ChatGPT. C’est un moyen de mieux contrer DeepSeek, qui est également gratuit.

Une réponse plus rapide et plus précise avec o3-mini

Le modèle o3-mini se veut plus performant que son prédécesseur, le modèle o1. Conçu pour exceller dans les domaines des mathématiques, de la programmation et des sciences, o3-mini promet des réponses 24 % plus rapides que celles fournies par o1-mini, tout en offrant une plus grande précision. De plus, à l’instar d’o1-mini, il détaillera désormais son raisonnement pour chaque réponse donnée.

Pour la première fois, les utilisateurs gratuits de ChatGPT auront l’opportunité de tester un modèle de raisonnement d’OpenAI. Les utilisateurs gratuits pourront tester o3-mini en activant la fonction de raisonnement dans la barre de chat, avec des limites similaires à celles de GPT-4. Pour les utilisateurs payants, comme ceux abonnés à ChatGPT Plus, Team ou Pro, o3-mini sera disponible avec des fonctionnalités supplémentaires, notamment la possibilité d’opter pour une version o3-mini-high offrant des réponses de meilleure qualité, mais avec des délais de traitement plus longs.

Accès étendu pour les développeurs

Les développeurs ont également accès à o3-mini via plusieurs API, telles que l’API Chat Completions, Assistants et Batch. OpenAI met en avant la capacité de ce modèle à exécuter des tâches complexes de raisonnement et de codage avec moins de coût et de latence par rapport à son prédécesseur, o1. Les utilisateurs professionnels, qui choisissent le forfait Pro à 200 dollars par mois, bénéficieront quant à eux d’un accès illimité à ce modèle avancé.

Ainsi, avec o3-mini, OpenAI continue d’élargir son offre, permettant à une audience toujours plus large d’exploiter ses technologies avancées de raisonnement et de traitement du langage naturel.