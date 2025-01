ChatGPT Gov : OpenAI lance son IA pour les agences gouvernementales

OpenAI a dévoilé ChatGPT Gov, une version dédiée de son chatbot phare destinée aux agences gouvernementales. Cette version vise à permettre aux institutions publiques (aux États-Unis pour commencer) d’accéder en toute sécurité aux modèles avancés d’OpenAI, comme GPT-4. L’objectif est de répondre aux besoins spécifiques en matière de sécurité et de confidentialité des données sensibles.

Sécurité renforcée et personnalisation pour ChatGPT Gov

ChatGPT Gov pourra être déployé dans des instances privées du cloud Microsoft Azure, offrant ainsi un contrôle accru sur la gestion des données et des exigences en matière de sécurité. Selon OpenAI, ce lancement permettra d’améliorer l’utilisation de ses outils pour traiter des données sensibles non publiques. La version gouvernementale intègre de nombreuses fonctionnalités de ChatGPT Enterprise, telles que la possibilité d’enregistrer et de partager des conversations, de créer des GPT personnalisés et d’accéder à une console d’administration pour les équipes informatiques.

Dans le cadre de cette initiative, OpenAI met l’accent sur l’alignement de l’utilisation de l’IA avec des valeurs démocratiques. « En rendant nos produits accessibles au gouvernement américain, nous visons à garantir que l’IA serve l’intérêt national et le bien public », explique la société. Parallèlement, OpenAI travaille également avec le gouvernement britannique pour développer un chatbot pour le site UK.gov.

Depuis 2024, plus de 90 000 utilisateurs répartis sur plus de 3 500 agences gouvernementales américaines ont déjà échangé plus de 18 millions de messages via ChatGPT, selon OpenAI. Parmi les utilisateurs figurent des institutions comme l’Air Force Research Laboratory ou le Commonwealth de Pennsylvanie.