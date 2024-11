ChatGPT : les médias canadiens poursuivent OpenAI pour violation des droits d’auteur

Une coalition de grands médias canadiens a porté plainte contre OpenAI pour violation de droits d’auteur en rapport avec ChatGPT. Cette action en justice, déposée devant la Cour supérieure de l’Ontario, accuse la société de profiter illégalement de leurs contenus pour alimenter son chatbot, sans autorisation ni compensation.

Les plaignants incluent CBC/Radio-Canada, Postmedia, Metroland, le Toronto Star, le Globe and Mail et The Canadian Press. Ils réclament des dommages-intérêts punitifs, ainsi que des paiements pour les profits générés par OpenAI grâce à l’utilisation non autorisée de leurs articles. En outre, ils demandent l’interdiction de l’exploitation future de leurs contenus par l’entreprise.

Les médias du Canada affirment qu’OpenAI « viole régulièrement les droits d’auteur et les conditions d’utilisation en ligne » en aspirant une grande quantité de contenu provenant de la presse canadienne. « OpenAI capitalise et profite de l’utilisation de ce contenu, sans en demander l’autorisation ni en dédommager les propriétaires », ajoute l’ensemble.

De son côté, OpenAI indique à Engadget :

Des centaines de millions de personnes dans le monde s’appuient sur ChatGPT pour améliorer leur vie quotidienne, inspirer leur créativité et résoudre des problèmes difficiles. Nos modèles sont formés sur la base de données accessibles au public, fondés sur l’utilisation équitable et les principes internationaux du droit d’auteur qui sont équitables pour les créateurs et soutiennent l’innovation. Nous collaborons étroitement avec les éditeurs de presse, notamment en ce qui concerne l’affichage, l’attribution et les liens vers leur contenu dans la recherche ChatGPT, et nous leur offrons des moyens simples de se désengager s’ils le souhaitent.

Cette plainte s’ajoute à une longue liste de poursuites intentées contre OpenAI par divers acteurs, dont le New York Times.