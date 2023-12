IA : OpenAI (ChatGPT) et Microsoft sont poursuivis par le New York Times

Le New York Times annonce porter plainte contre Microsoft et OpenAI pour violation des droits d’auteur en rapport avec l’intelligence artificielle. Le journal accuse les deux groupes d’avoir utilisé ses articles pour entraîner l’IA sans avoir donné pour autant son feu vert.

Microsoft et OpenAI sont dans le viseur du New York Times

Dans sa plainte, le New York Times affirme qu’OpenAI et les grands modèles de langage (LLM) de Microsoft, qui alimentent ChatGPT et Copilot, « peuvent générer des résultats qui récitent le contenu du Times mot pour mot, le résument étroitement et imitent son style expressif ». Cela « mine et endommage » la relation du journal avec ses lecteurs, affirme l’organe de presse, tout en le privant « d’abonnements, de licences, de publicité et de revenus d’affiliation ».

La plainte affirme également que ces modèles d’IA « menacent le journalisme de haute qualité » en nuisant à la capacité des organes de presse à protéger et à monétiser le contenu. « Par le biais de Bing Chat de Microsoft (récemment rebaptisé Copilot) et de ChatGPT d’OpenAI, les défendeurs cherchent à profiter de l’investissement massif du Times dans son journalisme en l’utilisant pour créer des produits de substitution sans autorisation ni paiement », indique la plainte.

Le New York Times indique avoir tenté de négocier pendant des mois avec Microsoft et OpenAI pour « s’assurer qu’il reçoit une juste valeur pour l’utilisation de son contenu », mais n’est pas parvenu à une solution.

À l’arrivée, le New York Times poursuit les deux entreprises pour violation du droit d’auteur et demande qu’elles soient tenues responsables de « milliards de dollars de dommages légaux et réels » pour avoir prétendument copié ses œuvres. Le journal demande également au tribunal d’empêcher OpenAI et Microsoft d’entraîner leurs modèles d’intelligence artificielle à l’aide de son contenu, et de retirer le travail du Times des ensembles de données des entreprises.