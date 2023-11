Microsoft remplace Bing Chat par Copilot pour mieux rivaliser avec ChatGPT

Microsoft opère à des changements concernant l’intelligence artificielle et les chatbots, en annonçant que Copilot vient remplacer Bing Chat. C’est un moyen, parmi tant d’autres, de rivaliser avec ChatGPT.

Copilot est basé sur les derniers modèles d’OpenAI, GPT-4 et DALL-E 3, et Microsoft affirme qu’il ne sauvegardera pas les messages et les réponses. L’entreprise ne verra pas du tout les interactions qui se produisent dans Copilot et n’utilisera pas les messages des clients pour entraîner davantage les modèles sous-jacents.

Il y a également d’autres changements. Bing Chat Enterprise est Copilot Pro, Microsoft 365 Copilot devient Copilot for Microsoft 365 et Microsoft Sales Copilot devient Copilot for Sales.

Copilot Pro sera disponible à partir du 1er décembre 2023 avec Microsoft 365 F3, E3, E5, Business Premium et Business Standard. Les autres clients souhaitant bénéficier des avantages de Copilot Pro pourront l’obtenir pour 5$/mois. Copilot Pro offre les mêmes avantages que Copilot normal, ainsi qu’une protection des données commerciales, garantissant que Microsoft ne peut pas accéder à vos données ou les utiliser pour l’entraînement à l’IA.

Dans Teams, Copilot aura la possibilité de prendre des notes tout au long de la réunion à partir de l’année prochaine. Les utilisateurs pourront même indiquer à l’assistant les informations spécifiques à inclure. Ils peuvent également demander à Copilot de l’assister au cours d’une réunion pour fournir des réponses à la volée lorsque cela est nécessaire, sans activer la transcription.

Dans Outlook, Copilot pourra passer au crible les détails des invitations, les e-mails connexes et les documents pertinents pour établir un résumé des événements que les utilisateurs pourront consulter rapidement à partir du printemps de l’année prochaine