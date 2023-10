DALL-E 3 : OpenAI planche sur un logiciel de détection des images générées par l’IA

La lutte contre la désinformation numérique passe nécessairement aujourd’hui par la mise en place d’outils permettant de tier le bon grain de l’ivraie. OpenAI sait parfaitement que cet objectif est de la plus haute importance pour que les IA génératives soient socialement et politiquement acceptées : la startup a mis au point un logiciel capable de détecter les images générées par son IA DALL-E 3 ! Le directeur technique d’OpenAI, Mira Murati, affirme dans les colonnes du Wall Street Journal que cet outil s’est montré fiable dans 99% des cas qui lui ont été présentés. Ce pourcentage très élevé n’est toutefois pas encore suffisant pour OpenAI, l’objectif étant d’offrir la garantir totale que les images générées par l’IA ne pourront plus tromper leur monde, ou alors pas longtemps.

Rendu de visage généré par DALL-E

Cette annonce n’est pas un cas isolé : il y a quelques semaines à peine, Google a présenté un outil similaire baptisé SynthID. Ce dernier poursuit le même objectif consistant à détecter la nature artificielle des images qui lui sont présentées. Ces logiciels sont-ils vraiment aussi efficaces que Google et OpenAI ne le prétendent ? Il serait sans doute temps de montrer des résultats tangibles, et de démontrer que la détection d’IA fonctionne avec une grande variété d’images générées.