IA : Bing Chat devient disponible sur Chrome et Safari, et ajoute un mode sombre

Bing Chat, à savoir le chatbot de Microsoft, est désormais disponible aux utilisateurs de Google Chrome et de Safari, le navigateur d’Apple. L’expérience de l’intelligence artificielle était jusqu’à présent réservée aux utilisateurs de Microsoft Edge.

Pour ceux qui ne le savent pas, Bing AI est le chatbot de Microsoft qui s’appuie sur GPT-4, la dernière technologie en date d’OpenAI, la société qui s’occupe de ChatGPT. C’est disponible depuis le début de l’année avec Microsoft Edge. Aujourd’hui, la plateforme s’ouvre à d’autres navigateurs. On notera l’absence de support pour Firefox.

Comme l’a constaté Windows Latest, un nouveau pop-up apparaît sur la barre de tâches de Windows 10 et 11. « Essayez la nouvelle IA propulsée par Bing dans Chrome », peut-on lire. Mais il est bon de noter que l’expérience n’est pas tout à fait identique. La limite de caractères pour les requêtes est de 2 000 avec Chrome et Safari, contre 4 000 avec Edge. Aussi, la conversation est limitée à cinq messages avant d’être réinitialisée (contre 30 dans Edge). L’expérience n’en sera pas totalement bouleversée, mais la réinitialisation rapide des conversations avec l’IA pourrait certainement s’avérer un peu frustrante.

Dans la foulée, Microsoft en a profité pour ajouter un mode sombre. Le thème change automatiquement selon le mode configuré au niveau de votre appareil (ordinateur, etc). Mais pour ceux qui le souhaitent, il est possible de forcer l’affichage clair ou sombre. À noter qu’il s’agit d’un thème noir et non gris foncé comme ça peut l’être sur certains sites.