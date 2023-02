Microsoft annonce Bing et Edge avec l’intelligence artificielle de ChatGPT

Microsoft a organisé aujourd’hui un événement pour présenter une version améliorée de son moteur de recherche Bing, ainsi que du nouveau pour son navigateur Edge, avec la technologie d’OpenAI, le groupe derrière ChatGPT. L’idée est de mettre l’intelligence artificielle au cœur du projet.

Voici les éléments mis en avant par Microsoft pour son nouveau Bing :

Selon les dires de Microsoft, il y a 10 milliards de recherches faites chaque jour, mais la moitié d’entre elles n’a pas de réponses. « C’est parce que les gens utilisent la recherche pour faire des choses pour lesquelles elle n’a pas été conçue à l’origine. Elle est idéale pour trouver un site Web, mais pour des questions ou des tâches plus complexes, elle est trop souvent insuffisante », selon la société.

Concernant les coulisses, Microsoft dit que le nouveau Bing s’appuie sur la prochaine génération du modèle d’OpenAI. Le système Prometheus de Microsoft est également présent, tout comme des algorithmes.

Il y a aussi du nouveau pour le navigateur Edge, voici ce que Microsoft indique :

Nous avons mis à jour le navigateur Edge avec de nouvelles capacités d’intelligence artificielle et un nouveau look, et nous avons ajouté deux nouvelles fonctionnalités : chat et composer. Avec la barre latérale d’Edge, vous pouvez demander un résumé d’un long rapport financier pour en obtenir les principaux éléments, puis utiliser la fonction de chat pour demander une comparaison avec les données financières d’une entreprise concurrente et l’intégrer automatiquement dans un tableau. Vous pouvez également demander à Edge de vous aider à composer du contenu, comme un post LinkedIn, en lui donnant quelques invitations pour commencer. Ensuite, vous pouvez lui demander de vous aider à mettre à jour le ton, le format et la longueur du message. Edge peut comprendre la page Web sur laquelle vous vous trouvez et s’adapte en conséquence.