Claude, l’IA d’Anthropic, peut désormais écrire et exécuter du code JavaScript.

Pas un jour ne se passe sans que l’un des dizaines de LLMs disponibles sur le marché n’affiche une amélioration notable. Ce jeudi 24 octobre, c’est Anthropic qui s’y colle en annonçant que son chatbot baptisé Claude est désormais capable d’écrire et exécuter du code JavaScript. Plus précisément, Anthropic dispose d’un nouveau outil d’analyse qui lui permet d’effectuer des calculs et analyser des données à partir de fichiers comme des feuilles de calcul et des PDF.

« Pensez à l’outil d’analyse comme un bac à sable de code intégré, où Claude peut faire des maths complexes, analyser des données et itérer sur différentes idées avant de partager une réponse. » écrit Anthropic sur sa page de blog. « La capacité de traiter l’information et d’exécuter le code signifie que vous obtenez des réponses plus précises – en vous appuyant sur les compétences de Claude 3.5 Sonnet en matière de codage et de données de pointe. »

Anthropic fournit plusieurs exemples d’utilisation de cet outil d’analyse dans un cadre professionnel :

– Les spécialistes du marketing peuvent télécharger des interactions avec les clients dans l’ensemble de l’entonnoir et Claude fera ressortir des occasions d’améliorer les conversions.

– Les équipes de vente peuvent télécharger des données sur les ventes mondiales et Claude fournira une analyse de la performance par pays.

– Les gestionnaires de produits peuvent télécharger des données sur l’engagement des clients et Claude aidera à éclairer les priorités de planification et de développement du sprint.

– Les ingénieurs peuvent télécharger des journaux de performance à partir de divers serveurs et Claude identifiera les domaines pour une meilleure utilisation des ressources.

– Les équipes des finances peuvent télécharger des données financières mensuelles et Claude créera un tableau de bord financier pour communiquer les tendances clés et éclairer la prise de décision.

L’outil d’analyse est disponible pour les utilisateurs de Claude, à cette adresse.