Elon Musk annonce « Baby Grok », une version de l’IA simplifiée et adaptée aux enfants

Voilà qui devrait faire parler en ces temps de régulation des IA : Elon Musk a annoncé sur X le lancement prochain de Baby Grok, une version simplifiée et adaptée aux enfants du chatbot d’intelligence artificielle Grok développé par la société xAI (fondée par Musk). Conçu pour offrir des interactions éducatives et « sûres », Baby Grok vise à répondre aux besoins d’apprentissage des plus jeunes, tout en se distinguant du jeton crypto éponyme (BABYGROK) sur la blockchain Ethereum. Au vu des nombreuses polémiques qui suivent le sillage de Grok, c’est peu dire que cette annonce n’a pas totalement convaincu les pédagogues et les spécialistes de l’enfance.

Cette annonce intervient peu après le lancement de Grok 4, une version avancée du chatbot dotée de capacités d’apprentissage améliorées (Musk affirme même que Grok pourrait découvrir de nouvelles technologies d’ici la fin de l’année). L’IA de xAI a récemment fait l’objet de nombreuses controverses, notamment pour avoir généré des propos antisémites, sans oublier un mode « Ani » (une version Waifu et très « flirty » de l’IA) jugé inapproprié par nombre d’utilisateurs. Dans ce contexte, Baby Grok peut apparaitre comme une réponse stratégique visant à rassurer le public sur l’utilisation de l’IA auprès des plus jeune…même si le timing de l’annonce est loin d’être optimal.