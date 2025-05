Donald Trump limoge la directrice du bureau des droits d’auteur… pour protéger l’IA Grok d’Elon Musk ?

Chaque jour son sacrifice : Donald Trump a limogé il y a quelques heures Shira Perlmutter, qui dirigeait jusque là le Bureau américain des droits d’auteurs, une éviction brutale qui semble avoir un lien avec la version préliminaire d’un rapport publié cette semaine par le Bureau du droit d’auteur américain, rapport portant sur les liens problématiques entre le droit d’auteur et l’IA. Trump a fait allusion à ce licenciement sur son réseau social Truth Social en repostant une publication de l’avocat Mike Davis contenant un lien vers un article de CBS News, article qui lui-même cite le dernier rapport du bureau des droits d’auteur.

Le rapport cible clairement Elon Musk et sa volonté affichée d’exploiter une grande quantité d’œuvres protégées par le droit d’auteur afin d’entraîner Grok, le LLM développé par xAI (société d’IA fondée par Musk). Shira Permutter avait pourtant pris la tête du Bureau du droit d’auteur durant le premier mandat de Trump, mais il semble que désormais la Maison Blanche requiert une soumission totale à ses intérêts… et à ceux de ses amis (Musk dirige le DOGE et est un membre influent du parti républicain).

Le rapport posait notamment des limites au fair-use (une règle implicite autorisant un emprunt limité d’éléments couverts normalement par le copyright), notamment dans le cadre de « l’exploitation commerciale de vastes ensembles d’œuvres protégées pour produire du contenu expressif qui entre en concurrence sur les marchés existants », ce qui cible clairement l’IA et ses méthodes d’entrainement. Le rapport propose in fine un système de licences (évidemment payantes) pour accéder aux données protégées par le droit d’auteur… système contre lequel Elon Musk s’est toujours opposé. xAI n’est pas la seule société d’IA à souhaiter un fair use étendu afin de limiter les coûts d’entrainement des IA : OpenAI, leader du secteur, milite aussi en ce sens.