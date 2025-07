Free Mobile améliore son forfait avec 4 nouveaux pays en roaming

Free Mobile annonce une amélioration de son forfait Free 5G à 19,99 €/mois en ajoutant quatre nouveaux pays en ce qui concerne le roaming. Les nouvelles destinations sont le Vietnam, la Tanzanie (dont Zanzibar), la Moldavie et les Palaos.

De nouveaux pays pour le roaming chez Free Mobile

Ainsi, toute personne avec ce forfait de Free Mobile peut se rendre dans les quatre nouvelles destinations et utiliser normalement leur téléphone pour appeler, envoyer des messages ou naviguer sur Internet. C’est inclus dans leur offre, il n’y a pas de hors forfait ici.

Il est bon de noter que le roaming est différent selon les pays pour Free Mobile. Dans certains d’entre eux, il y a une offre complète avec les appels, SMS et MMS qui sont disponibles en illimité, tandis que le quota Internet est de 35 Go. Mais pour d’autres, on retrouve uniquement l’accès à Internet avec 35 Go. Dans le cas de l’annonce d’aujourd’hui, le Vietnam, la Tanzanie (dont Zanzibar), la Moldavie et les Palaos proposent uniquement l’accès à Internet.

La nouveauté est active dès aujourd’hui, et ce sans surcoût pour les clients. Le forfait supporte désormais le roaming dans 117 destinations, la liste complète est à retrouver à cette adresse.

Le forfait Free 5G à 19,99 €/mois (ou 9,99 €/mois pour les clients Freebox Pop) est disponible sur cette page. Il propose les appels, SMS et MMS en illimité, ainsi qu’un quota Internet de 350 Go en France. Et si vous êtes aussi un client Freebox, vous avez Internet en illimité.