Free Mobile améliore son forfait à 8,99€/mois avec 200 Go

Free Mobile a décidé d’améliorer son forfait milieu de gamme en augmentant le quota Internet. On retrouve désormais 200 Go au lieu de 150 Go auparavant. Le prix de 8,99€/mois ne bouge pas.

Dans le détail, le forfait Série Free comprend les appels, SMS et MMS en illimité, ainsi que 200 Go qui peuvent être utilisés en 4G ou en 5G si votre smartphone est compatible. Pour ce qui est de l’usage depuis l’Europe ou les DOM, il y a également les appels, SMS et MMS en illimité. Par contre, le quota Internet est de 30 Go. À noter également la possibilité d’utiliser l’application OQEE qui permet de regarder les chaînes de télévision.

Le prix du forfait Série Free est de 8,99€/mois. Attention toutefois, ce tarif est uniquement valide pendant un an. Au-delà, l’opérateur bascule le client sur son forfait Free 5G qui coûte 19,99€/mois. Il inclut 350 Go pour Internet et la possibilité d’utiliser son forfait dans 110 destinations. Mais l’avantage est que l’offre se veut sans engagement. Vous pouvez donc rester un an (ou moins) et partir ailleurs pour éviter de payer 19,99€/mois.

Cette offre de Free Mobile est en réponse aux forfaits proposés par la concurrence. Chez SFR RED, le forfait de 100 Go coûte 6,99€/mois et celui de 250 Go est à 9,99€/mois. Chez Bouygues Telecom, on retrouve un forfait 200 Go pour 9,99€/mois. Et du côté de Sosh, il y a en ce moment un forfait 200 Go à 9,99€/mois.