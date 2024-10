Free Mobile passe à 350 Go le quota Internet de son forfait 5G

Free Mobile a décidé d’augmenter une nouvelle fois le quota Internet de son forfait 5G à 19,99€/mois : les abonnés ont désormais le droit à 350 Go au lieu de 300 Go. Et le point positif est que le prix n’augmente pas.

« Votre Forfait Free 5G passe de 300 Go à 350 Go/mois sans surcoût en 5G/4G en France métropolitaine et avec mobile compatible », indique l’opérateur dans un message sur X (ex-Twitter). Son site Internet a également été mis à jour pour indiquer le nouveau quota.

À part ça, rien ne change. Il y a toujours les appels, SMS et MMS en illimité en France, en plus des 350 Go pour Internet. Depuis l’étranger (110 destinations, dont l’Europe, les États-Unis et le Canada), les appels, SMS et MMS sont là aussi en illimité. Par contre, la quantité d’Internet est de 35 Go. À noter par ailleurs la possibilité d’utiliser l’application OQEE pour regarder les chaînes de télévision françaises.

On peut également citer le support de la 5G SA (Standalone Access), tant que vous avez un appareil compatible, et de la VoNR (Voice over New Radio) qui permet de passer la voix sur le réseau 5G directement. Cela permet de réduire le temps pour établir un appel et d’avoir une meilleure qualité audio.

Le forfait 5G à 19,99€/mois est disponible sur le site de Free Mobile. Il y a également le forfait à 2€/mois et celui à 8,99€/mois pendant un an qui inclut 120 Go pour Internet.