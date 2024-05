Free Mobile passe son forfait 5G à 300 Go, sans hausse de prix

Free Mobile améliore son forfait 4G et 5G en annonçant qu’il dispose désormais d’un quota de 300 Go pour Internet. Jusqu’à présent, les clients avaient 250 Go. Et cerise sur le gâteau : le prix n’augmente pas, on reste à 19,99€/mois. Pour rappel, Free a promis de ne pas toucher aux tarifs jusqu’en 2027.

« Avec une enveloppe d’Internet incluse aussi importante, Free est l’opérateur qui propose l’offre sans engagement la plus généreuse à ce prix-là », assure l’opérateur dans un communiqué. Il récapitule également les différentes hausses du quota Internet au fil des années qui ne se sont jamais traduites par des hausses de prix :

Janvier 2012 : 3 Go

Décembre 2013 : 20 Go

Septembre 2015 : 50 Go

Mars 2017 : 100 Go

Décembre 2020 : 150 Go

Janvier 2021 : 210 Go

Août 2023 : 250 Go

Mai 2024 : 300 Go

Free Mobile fait savoir que le passage à 300 Go est actif dès aujourd’hui sur son forfait. C’est valable aussi bien pour les nouveaux clients que pour les clients existants. L’amélioration s’applique automatiquement, les clients n’ont rien à activer de leur côté.

Le forfait à 19,99€/mois (9,99€/mois pour les abonnés Freebox Pop) inclut les appels, SMS et MMS en illimité, 300 Go pour Internet, TV OQEE pour les chaînes de télévision et Free Ligue 1 pour le football. À l’étranger, les appels, SMS et MMS sont également illimités et le quota Internet est de 35 Go. Le forfait est disponible sur le site de Free Mobile.