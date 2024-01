Free Mobile s’engage à ne pas augmenter ses prix jusqu’en 2027

Orange, SFR et Bouygues Telecom ont déjà augmenté les prix de leurs forfaits, mais Free Mobile promet de ne rien changer jusqu’en 2027. L’opérateur avait déjà évoqué le sujet l’année dernière.

Pas de hausse de prix chez Free Mobile jusqu’en 2027

« Nous confirmons notre engagement de bloquer les prix de nos deux forfaits mobiles jusqu’en 2027 », déclare Nicolas Thomas, le directeur général de Free, au Parisien. Les prix inchangés concernent les forfaits à 2€ et 19,99€/mois. Ces deux-là n’ont pas bougé depuis 2012, période de leur lancement.

« Sauf que nous apportons toujours plus de services pour le même prix », ajoute le directeur général. Pas plus tard qu’aujourd’hui, Free Mobile a ajouté son service de télévision OQEE dans son forfait 5G à 19,99€/mois.

« Depuis douze ans, nous n’augmentons pas les prix de nos deux forfaits historiques, et ils sont toujours sans engagement. Mais la data incluse dans celui à 19,99 euros est passée de 3 Go à 250 Go, le nombre de destinations gratuites pour appeler sur les fixes à l’étranger a augmenté de 40 à 100, la data incluse à l’étranger a encore été revue à la hausse cet été avec 35 Go disponibles dans 100 destinations », liste Nicolas Thomas. « Alors que les tarifs évoluent partout, dans un contexte de pouvoir d’achat compliqué pour les Français, nous restons fidèles à nos valeurs en essayant d’être une arme anti-inflation ».

15 millions de clients

Free Mobile compte à ce jour 15 millions de clients. Cela représente un gain de 1,4 million d’abonnés depuis deux ans. L’opérateur a donc réussi à attirer plus de nouveaux clients qu’Orange, SFR et Bouygues Telecom sur la même période. Ces trois-là justifient la hausse de prix de leurs forfaits par les coûts de l’énergie.

Pour le directeur général de Free, « être une arme anti-inflation, cela ne s’improvise pas du jour au lendemain. Notre chiffre d’affaires progresse car nous gagnons des parts de marché, et nos abonnés sont de plus en plus nombreux à opter pour notre forfait à 19,99 euros. Toutefois, nous aussi nous subissons les coûts de l’énergie, ce qui a un impact non négligeable sur nos marges ».

Comment faire pour limiter la casse ? Free dit maîtriser ses coûts en internalisant au maximum les conseillers et les techniciens, investir massivement dans les réseaux pour bénéficier ensuite de prix fixes, profiter des dernières technologies pour éteindre les fréquences inutilisées ici et là la nuit, et faire des économies.