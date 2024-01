Free Mobile ajoute OQEE dans son forfait 5G pour un accès TV

Free enrichit son forfait mobile 5G à 19,99€/mois en annonçant l’ajout d’OQEE. Il s’agit de son offre pour regarder les chaînes de télévision. Ce sont surtout les clients Freebox qui y avaient le droit jusqu’à présent.

OQEE débarque sur le forfait de Free Mobile

Dans un communiqué, Free indique :

Pour ses 12 ans, Free Mobile inclut l’appli TV OQEE by Free dans son Forfait Free 5G. Alors que le cap des 15 millions d’abonnés Mobile vient d’être franchi, Free Mobile célèbre aujourd’hui ses 12 ans. A cette occasion, les abonnés au Forfait Free 5G (19,99€/mois) ont désormais accès à la richesse des contenus OQEE by Free sur smartphones, tablettes, TV connectées, boîtiers TV et oqee.tv. Free est le premier opérateur à proposer dans son offre Mobile un accès TV sur tous les écrans sans surcoût en France métropolitaine.

Avec OQEE, les clients peuvent regarder plus de 220 chaînes de télévision, dont celles de la TNT et plusieurs services de replay. Il y a également quelques fonctionnalités disponibles, dont le contrôle du direct, le start-over et la reprise de lecture.

À cela s’ajoute OQEE Ciné, un service de vidéo à la demande inclus qui propose un catalogue de plus de 500 films et séries disponibles à tout moment.

Le forfait 5G de Free Mobile propose les appels, SMS et MMS en illimité, ainsi qu’un quota Internet de 250 Go. Pour l’étranger, il y a toujours les appels, SMS et MMS en illimité. Pour Internet, le quota est de 35 Go dans 100 destinations. Le forfait coûte 19,99€/mois (9,99€/mois pour les abonnés Freebox) et se veut disponible sur le site de Free Mobile.