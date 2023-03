Free lance OQEE Ciné pour voir gratuitement des films et séries

Free annonce aujourd’hui le lancement de OQEE Ciné, une nouvelle offre qui permet de regarder gratuitement des films et des séries. Cela concerne les abonnés Freebox.

Pour rappel, OQEE est le nom de l’interface TV de Free qui a fait ses débuts en 2020. Les abonnés Freebox peuvent y retrouver 580 chaînes en direct, dont 270 incluses. Une fonction d’enregistrement des programmes dans le cloud est également proposée, ainsi qu’un accès à de nombreux services de replay. OQEE propose par ailleurs de nombreuses fonctionnalités qui améliorent l’expérience TV : contrôle du direct, interface et profils personnalisables ou encore le visionnage image dans l’image.

Avec OQEE Ciné, il est donc possible de voir gratuitement des films et séries. Selon les dires de Free, on retrouve aussi bien des blockbusters que des séries cultes, comédies, thrillers, dessins animés ou dramas. Le fournisseur évoque plus de 300 programmes disponibles, visionnables à tout moment. Aussi, des dizaines de nouveaux programmes rejoindront l’offre chaque mois.

Voici quelques exemples de films/séries disponibles : Limitless, xXx, Godzilla, Hellboy, Kursk, Rencontres du Troisième Type, Dracula, Mémoires d’une Geisha, Le Dernier des Mohicans, StartUp, Taken, A Very English Scandal, Les Muppets dans l’Espace, Labyrinth, Tintin, Stuart Little 2, Super blonde, Brüno, Le monde secret des Emojis, Nuits Blanches à Seattle, Hitch et 30 ans sinon rien. Côté contenus français, il y a notamment Halal Police d’État et Les Gorilles.

OQEE Ciné est disponible dès maintenant depuis l’interface TV pour les clients Freebox Révolution, Pop et Devialet. Il est également possible d’en profiter par le biais de l’application OQEE sur smartphone, tablette et boîtier multimédia (Apple TV, box Android TV, etc).

Petite précision qui a son importance : il s’agit d’un service AVOD. Il faut comprendre par là qu’il y a de la publicité. Free ne précise pas la fréquence.