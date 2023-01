Free Mobile s’engage à ne pas augmenter ses prix pendant 4 ans

Free Mobile l’assure : il n’aura pas de hausse de prix pour les 4 prochaines années avec ses forfaits. L’opérateur s’en vante en ce début janvier, sachant qu’Orange, SFR et Bouygues Telecom ont chacun annoncé des hausses de tarifs pour leurs propres abonnements. Les hausses sont déjà une réalité ou vont l’être d’ici quelques semaines selon les abonnés.

Thomas Reynaud, le directeur général d’Iliad (maison-mère) de Free, déclare dans un communiqué :

Nous sommes le seul opérateur à avoir décidé de ne pas bouger le prix de nos forfaits mobiles. Malgré le contexte inflationniste et les lourds investissements actuellement réalisés pour déployer la 5G dans tous les territoires, nous avons tenu notre promesse en 2022 et nous maintenons notre engagement pour les 4 prochaines années. Nous remercions nos abonnés pour leur confiance.

Ainsi, Free Mobile propose toujours son forfait à 2€/mois avec 2 heures d’appels, SMS et MMS en illimité, et 50 Mo de quota Internet en 4G. Il y a également le forfait série Free à 14,99€/mois incluant les appels, SMS et MMS en illimité, ainsi que 110 Go d’Internet en 4G et l’accès à Free Ligue 1 pour le football. Le prix est de 14,99€/mois pendant un an puis 19,99€/mois. Le troisième forfait est similaire au précédent, sauf qu’il propose 210 Go d’Internet en 4G et 5G, et couvre davantage de destinations pour un usage à l’international. Le prix est de 19,99€/mois ou 15,99€/mois pour les abonnés Freebox (9,99€/mois pour les abonnés Freebox Pop). Toutes les offres sont disponibles sur cette page.