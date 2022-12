Orange, SFR et Bouygues vont augmenter les prix de leurs forfaits

Mauvaise nouvelle pour les clients d’Orange, SFR et Bouygues Telecom, avec les trois opérateurs annonçant des hausses de prix pour leurs forfaits, que ce soit pour le mobile ou le fixe. Seul Free ne change pas ses tarifs (pour le moment du moins).

Jusqu’à 2€ de hausse chez Orange

Chez Orange, la hausse de prix sera de 1€ ou 2€ selon les cas, avec une mise en place entre mars et avril 2023. L’opérateur historique dit être « directement impacté par une forte hausse de ses coûts d’exploitation, notamment concernant l’énergie, l’approvisionnement et les matériaux ». Il explique s’attendre à voir sa facture d’énergie pour les réseaux flamber de plus de 120% cette année, précisant aussi que les augmentations auraient été plus importantes s’il avait répercuté toutes ses hausses de coûts sur ses clients. « Les prix de nos offres restent parmi les moins chers d’Europe », se défend le groupe.

La hausse de prix de 1€ va concerner l’ensemble des forfaits mobiles d’Orange et Sosh, ainsi que les offres fibre (Orange/Sosh) et les offres ADSL chez Sosh. Pour les clients ADSL chez Orange, ce sera 2€ en plus. Pour les clients Orange qui ont souscrit à une offre Open, la hausse sera également de 2€, à laquelle il faudra ajouter 1€ par ligne mobile. D’après Orange, tous les abonnés seront prévenus au moins un mois avant que leurs augmentations soient effectives.

Bouygues Telecom monte jusqu’à 3€

Du côté de Bouygues Telecom, la hausse du prix pour les forfaits sera une réalité dès la fin de janvier 2023. L’opérateur appliquera une hausse de 1€ à 3€ selon les cas. Ce sera 2€ supplémentaires pour la Bbox Fit par exemple. Pour le forfait B&You à 4,99€, ce sera 3€ supplémentaires, soit une hausse notable de 60%.

SFR est le moins gourmand

Pour SFR, la plupart des offres fixes et mobiles seront touchées par une hausse comprise entre 0,69€ et 0,99€ dès janvier 2023. Cela s’explique par « la hausse généralisée des coûts constitutifs du prix de votre service (composants électroniques, matières premières, logistique) » selon l’opérateur au logo rouge.

Rien ne bouge chez Free

Rien ne bouge chez Free ou Free Mobile. « Nous avons pris l’engagement de ne pas toucher au prix de ces forfaits pour les cinq prochaines années et nous sommes le seul opérateur à ne pas augmenter le prix de nos forfaits », a déclaré l’opérateur au Parisien. Pas de hausse donc, que ce soit pour les Freebox ou Free Mobile.