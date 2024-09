Free Mobile annonce aujourd’hui rendre disponible la 5G SA (Standalone Access) au niveau de son réseau. Il devient ainsi le premier opérateur français à proposer la « vraie » 5G qui offre plus de débit et une meilleure latence.

La 5G SA devient disponible chez Free Mobile

Dans un communiqué, Free Mobile dit qu’il dispose actuellement du plus grand réseau mobile 5G de France avec plus de 20 000 sites 5G en service, dont 6 950 sites sur la bande de fréquence 3,5 GHz. Accessible dans près de 10 500 communes, son réseau couvre déjà près de 95% de la population française.

Free Mobile déploie donc aujourd’hui la 5G SA sur les fréquences 3,5 GHz, et ce à l’échelle nationale. La 5G SA est un réseau qui utilise des infrastructures entièrement dédiées et indépendantes, ne reposant sur aucune infrastructure 4G — tandis que la 5G NSA (Non-Standalone Access), celle qui a été utilisée jusqu’à présent par les opérateurs, exploite les infrastructures 4G existantes pour monter en puissance.

L’idée avec cette « vraie » 5G est d’avoir de meilleurs débits, une latence réduite et une fiabilité renforcée. Selon les dires de l’opérateur, son déploiement à large échelle va permettre d’exploiter pleinement le potentiel de la technologie 5G via l’adoption massive de nouveaux services et applications dans plusieurs domaines, de l’industrie à la ville intelligente, en passant par la santé, l’éducation ou le divertissement.

Elle permettra également aux entreprises de toutes tailles comme à l’ensemble du secteur public de mettre à disposition de leurs collaborateurs, clients et usagers, un ensemble de services nécessitant des performances accrues. Sa latence optimisée, ses débits plus élevés et les possibilités d’exploitation de nouveaux cas d’usage du réseau vont permettre aux entreprises de créer de nouveaux services.

C’est accessible gratuitement

De plus, Free Mobile dit être le premier opérateur en France à proposer la VoNR (Voice over New Radio). Cette technologie permet la prise en charge de la communication vocale sur un réseau 5G. Elle présente plusieurs avantages : un temps de mise en relation des appels plus rapide, une latence réduite, une meilleure qualité de la voix ou encore une autonomie renforcée du téléphone.

La 5G SA est disponible dès maintenant pour tous les clients avec le forfait de Free Mobile à 19,99€, et ce gratuitement. Il faut pour cela avoir un smartphone compatible et activer l’option dédiée depuis son espace client.

Pour ceux qui ont le forfait 10,99€ ou l’offre en cours à 7,99€, rien ne change : vous gardez la 5G standard.