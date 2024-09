Free Mobile propose un forfait 5G avec 110 Go à 7,99€/mois à vie

Free Mobile dégaine un nouveau forfait sans engagement qui a l’avantage d’être intéressant avec notamment la 5G et le fait de coûter 7,99€/mois à vie. L’opérateur a déjà proposé des offres avec une réduction pendant un an. Mais ici, il n’y a pas de limite de durée.

Le forfait à 7,99€/mois comprend les appels, SMS et MMS en illimité, ainsi qu’un quota Internet de 110 Go en France. Le point positif est qu’il y a le support de la 5G pour ceux qui ont un smartphone compatible. Pour les autres, l’accès se fera en 4G.

Pour l’usage depuis l’Europe et les DOM, il y a là encore les appels, SMS et MMS en illimité. L’enveloppe pour Internet est ici de 20 Go. Et là encore, il est possible d’en profiter en 5G si votre smartphone est compatible.

Les services suivants sont inclus :

Services mobiles : messagerie vocale, messagerie vocale visuelle, présentation du numéro, double appel, suivi de consommation, rejet des appels anonymes, protection contre les renvois d’appels, abonné absent, numéros abrégés, filtrage d’appels et de SMS.

Mise à disposition des factures dans votre Espace Abonné

Annuaire et prospection

Blocage consommation vers certains numéros spéciaux et les SMS+

Free Mobile propose ce forfait 5G à 7,99€/mois non pas sur son site, mais par le biais de Veepee. C’est valable jusqu’au 30 septembre.

Dans le même temps, l’opérateur a mis à jour hier son forfait Série en ajoutant gratuitement la 5G, l’accès aux chaînes de télévision avec OQEE et un peu plus d’Internet à l’étranger (25 Go au lieu de 20). Le forfait coûte 9,99€/mois pendant un an et se veut lui disponible sur le site de Free Mobile.