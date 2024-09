Free Mobile ajoute gratuitement la 5G et OQEE TV à son forfait intermédiaire

Free Mobile modifie son forfait milieu de gamme, Série Free, en ajoutant la 5G et OQEE pour regarder les chaînes de télévision, le tout sans augmenter le prix. En effet, ça reste à 10,99€/mois.

Le forfait Série Free comprend les appels, SMS et MMS en illimité, ainsi qu’un quota Internet de 160 Go en France. Ça ne bouge pas à ce niveau. Ce qui bouge est le fait que l’accès à Internet peut maintenant se faire en 5G si vous avez un smartphone compatible, là où vous étiez limité à la 4G auparavant. Et comme dit plus tôt, il y a OQEE pour regarder les chaînes TV.

Pour l’usage en Europe et dans les DOM, on retrouve là encore les appels, SMS et MMS en illimité. Mais il y a une petite amélioration pour le quota Internet. En effet, Free Mobile propose maintenant 25 Go, contre 20 Go auparavant. Il n’y a par contre pas de 5G ici, ce sera au mieux de la 4G.

Le forfait Série Free est disponible au prix de 10,99€/mois pendant un an. Vous passez ensuite sur le forfait Free 5G à 19,99€/mois qui propose 300 Go pour Internet en France et 35 Go à l’étranger, sachant que c’est utilisable dans plus de 110 destinations.

Tous les forfaits (2€, 10,99€ et 19,99€) sont à retrouver sur le site de Free Mobile. Il n’y a pas d’engagement, vous pouvez résilier à tout moment sans payer de frais.