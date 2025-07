La géante rouge Bételgeuse possède bel et bien une « étoile-compagnon »

En 2024, des astronomes avaient confirmé que l’étoile géante rouge Bételgeuse possédait bien une petite étoile compagne, des conclusions qui validaient alors des hypothèses formulées des années auparavant. Grâce à la technique d’imagerie par speckle utilisée avec le télescope Gemini North à Hawaï, l’équipe dirigée par Steve Howell de la NASA a pu détecter directement cette jeune étoile d’environ 1,5 fois la masse du Soleil. Cette découverte permet de mieux comprendre les comportements lumineux étranges de Bételgeuse, et notamment un cycle de diminution de luminosité d’environ six ans causé par les interactions gravitationnelles entre les deux étoiles et la poussière cosmique environnante.

Credit: International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/M. Zamani (NSF NOIRLab)

Surnommé “BetelBuddy”, l’étoile compagnon serait née à peu près en même temps que Bételgeuse, mais n’en serait encore qu’au tout début de son évolution stellaire, n’ayant pas encore commencé à fusionner l’hydrogène. Tandis que Bételgeuse approche de la fin de sa vie et pourrait exploser en supernova dans la prochaine décennie, son petit compagnon pourrait survivre bien plus longtemps — sauf bien sûr si la géante rouge ne l’engloutit pas d’ici là. Les scientifiques auront une autre occasion d’observer BetelBuddy en novembre 2027, lorsque l’étoile s’éloignera, temporairement, à son point le plus éloigné de Bételgeuse, devenant ainsi plus visible depuis la Terre.