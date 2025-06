IA : Windsurf accuse Anthropic de limiter l’accès à ses modèles Claude 3.5 et 3.7 Sonnet

Windsurf, une startup en pleine croissance spécialisée dans le codage assisté par l’IA et récemment rachetée par OpenAI pour 3 milliards de dollars, semble connaitre quelques soucis après qu’Anthropic ait pris la décision de fortement restreindre son accès aux modèles Claude 3.5 et 3.7 Sonnet. Le CEO de Windsurf, Varun Mohan, dénonce une décision abrupte et inattendue, affirmant que l’entreprise était prête à payer pour un accès complet : « Avec moins de cinq jours de préavis, Anthropic a décidé de couper presque entièrement notre capacité d’accès directe à tous les modèles Claude 3.x. En raison de ce délai extrêmement court, il se peut que nous rencontrions temporairement des problèmes de disponibilité pour les modèles Claude 3.x, bien que nous ayons rapidement augmenté notre capacité auprès d’autres fournisseurs d’inférence. Nous pensons désormais avoir sécurisé suffisamment de ressources à court terme. Nous avons clairement exprimé à Anthropic que ce n’était pas notre souhait — nous étions prêts à payer pour la capacité complète. Nous sommes déçus par cette décision et par l’absence de préavis adéquat. »

Windsurf doit désormais s’appuyer sur des fournisseurs tiers pour la puissance de calcul, ce qui pourrait provoquer des problèmes temporaires pour les utilisateurs souhaitant accéder aux modèles Claude. Cette situation n’est pas inédite pour la startup : Windsurf n’avait déjà pas eu accès directement à Claude 4 lors de son lancement, contrairement à ses concurrents comme GitHub Copilot ou Cursor, ce qui l’avait d’ailleurs contraint à recourir à une solution alternative plus coûteuse et complexe basée sur des clés API fournies par les utilisateurs.

With less than five days of notice, Anthropic decided to cut off nearly all of our first-party capacity to all Claude 3.x models. Given the short notice, we may see some short-term Claude 3.x model availability issues as we have very quickly ramped up capacity on other inference…

