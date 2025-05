Sonnet 4 et Opus 4 : Anthropic (Claude) dévoile ses modèles d’IA plus performants

Anthropic annonce le lancement de Claude Opus 4 et de Claude Sonnet 4, deux nouveaux modèles d’intelligence artificielle hybrides conçus pour exceller dans le codage et la résolution de problèmes complexes.

Claude Opus 4 : un modèle d’IA puissant et autonome

Claude Opus 4 se positionne comme le modèle le plus performant d’Anthropic à ce jour. Selon l’entreprise, il surpasse les modèles concurrents tels que Gemini 2.5 Pro de Google, o3 (raisonnement) d’OpenAI et GPT-4.1 dans les tâches de codage et l’utilisation d’outils comme la recherche sur le Web. Opus 4 est « le meilleur modèle de codage au monde », affirme Anthropic, soulignant sa capacité à travailler de manière autonome sur des tâches de longue haleine pendant plusieurs heures. Lors de tests clients, ce modèle a démontré une autonomie de sept heures, ouvrant ainsi la voie à des applications avancées pour les agents IA.

Cette puissance s’accompagne de nouvelles fonctionnalités. Par exemple, les « résumés de réflexion » permettent de condenser le raisonnement du modèle en informations claires et accessibles. De plus, une option en bêta, baptisée « réflexion étendue », offre la possibilité de basculer entre différents modes pour optimiser la précision et les performances, notamment lors de l’utilisation d’outils externes.

Claude Sonnet 4 : efficacité et précision pour des usages variés

Claude Sonnet 4, quant à lui, se veut plus abordable et polyvalent. Conçu pour remplacer le modèle Sonnet 3.7 sorti en février, il excelle dans les tâches générales tout en offrant des performances accrues en codage et en raisonnement. Anthropic indique que ce modèle fournit des réponses plus précises et réduit de 65 % les risques de prendre des raccourcis ou d’exploiter des failles par rapport à son prédécesseur. Par ailleurs, il stocke plus efficacement les informations clés pour les projets de longue date, surtout lorsque les développeurs lui donnent accès à des fichiers locaux.

Tout comme Opus 4, Sonnet 4 intègre les « résumés de réflexion » et la fonctionnalité de « réflexion étendue » en bêta. Ces outils visent à rendre les processus de raisonnement de l’IA plus adaptés aux besoins des utilisateurs.

Introducing the next generation: Claude Opus 4 and Claude Sonnet 4. Claude Opus 4 is our most powerful model yet, and the world’s best coding model. Claude Sonnet 4 is a significant upgrade from its predecessor, delivering superior coding and reasoning. pic.twitter.com/MJtczIvGE9 — Anthropic (@AnthropicAI) May 22, 2025

Disponibilité immédiate

Les deux modèles sont désormais accessibles via l’API d’Anthropic, Amazon Bedrock et la plateforme Vertex AI de Google Cloud. Les utilisateurs avec les abonnements payants de Claude peuvent profiter d’Opus 4, de Sonnet 4 et de la fonctionnalité bêta de réflexion étendue. En revanche, les utilisateurs gratuits n’ont accès qu’à Sonnet 4 pour le moment.

En parallèle, Anthropic rend son outil en ligne de commande Claude Code, destiné aux développeurs, disponible au grand public après une phase de test limitée en février. L’entreprise annonce également une stratégie de mises à jour plus fréquentes pour ses modèles, une réponse directe à la concurrence accrue dans le secteur de l’IA.