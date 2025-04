o3 et o4-mini : OpenAI lance ses modèles d’IA de raisonnement et d’images

OpenAI a lancé aujourd’hui deux nouveaux modèles d’intelligence artificielle : o3 (qui a déjà été annoncé il y a quelques mois) et o4-mini. Selon l’entreprise, il s’agit des modèles les plus performants jamais développés par ses équipes.

Lancement d’o3 et o4-mini dans ChatGPT

Ces nouveaux outils peuvent utiliser l’ensemble des fonctionnalités de ChatGPT, comme la recherche Web, l’analyse de données via Python, le raisonnement sur des contenus visuels ou encore la génération d’images. OpenAI indique que les modèles ont été formés pour raisonner sur quand et comment utiliser différents outils, afin de mieux répondre à des questions complexes.

Le modèle o3 se distingue particulièrement dans les domaines du code, des mathématiques, des sciences et de l’analyse visuelle. Il est pensé pour traiter des requêtes nécessitant un raisonnement approfondi, notamment lorsqu’une réponse directe n’est pas évidente. D’après l’entreprise, il est aussi performant pour analyser des graphiques et des données visuelles.

De son côté, o4-mini mise sur l’efficacité. Plus léger, il propose un raisonnement rapide et économique. Il convient aux tâches visuelles, au codage et aux calculs mathématiques, tout en permettant une utilisation plus intensive que le modèle o3.

Introducing OpenAI o3 and o4-mini—our smartest and most capable models to date. For the first time, our reasoning models can agentically use and combine every tool within ChatGPT, including web search, Python, image analysis, file interpretation, and image generation. pic.twitter.com/rDaqV0x0wE — OpenAI (@OpenAI) April 16, 2025

o3 et o4-mini remplacent désormais o1, o3-mini et o3-mini-high pour les utilisateurs des offres ChatGPT Plus, Pro et Team. Les utilisateurs gratuits peuvent tout de même tester o4-mini via l’option « Raisonner » lors de la saisie d’une requête. À noter que les limites d’utilisation restent inchangées.

Les annonces d’aujourd’hui font suite à la présentation par OpenAI de son modèle d’IA GPT-4.1, le successeur de GPT-4o. Cela a eu lieu il y a 48 heures. Il va encore falloir un peu patienter pour avoir GPT-5.