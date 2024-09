Anthropic lance Claude Enterprise, un service d’IA destiné aux entreprises

Anthropic lance Claude Enterprise, une formule d’abonnement destinée aux entreprises nécessitant des contrôles administratifs renforcés et une sécurité accrue pour leur chatbot IA. Cette initiative positionne Claude Enterprise comme un concurrent direct du ChatGPT Enterprise d’OpenAI, en offrant des fonctionnalités telles que la possibilité de télécharger des données propriétaires de l’entreprise pour analyse, créer des graphiques, des pages web et agir en tant qu’assistant spécifique à l’entreprise. Bien qu’Anthropic soit relativement nouveau dans le domaine de l’IA pour les entreprises par rapport à OpenAI, ce dernier vient tout de même d’introduire des fonctionnalités jusqu’ici inédites telles que de grandes fenêtres contextuelles, l’intégration GitHub pour les équipes d’ingénieurs ou bien encore des espaces de travail collaboratifs.

Malgré ces belles annonces, Anthropic devra faire face à un marché de plus en plus concurrentiel concernant les outils d’IA d’entreprise. Anthropic se donne cependant les moyens de ses ambitions et collabore avec des early adopters aussi renommés que GitLab, Midjourney, IG Group, ou bien encore Menlo Ventures (qui a massivement investi dans Anthropic). Tout comme OpenAI, Anthropic met en avant le fait que son IA n’utilise pas les données de ses clients pour entraîner ses modèles, répondant ainsi aux préoccupations de confidentialité. Etant donné les coûts particulièrement élevés liés aux inférences des modèles d’IA, Anthropic devra toutefois atteindre une large base d’utilisateurs pour rendre son Claude Enterprise financièrement viable.