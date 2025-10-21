TENDANCES
Internet

Claude Code débarque sur le Web et sur iPhone avec une app iOS

21 Oct. 2025 • 9:43
Anthropic a annoncé le lancement de Claude Code pour le Web, permettant aux développeurs d’utiliser cet assistant de codage IA directement depuis leur navigateur. Cette nouveauté s’accompagne d’une disponibilité sur iPhone avec une application iOS, marquant une expansion au-delà de l’interface en ligne de commande traditionnelle qui nécessitait jusqu’alors l’utilisation d’un terminal.

Claude Code Web

Une interface Web pour Claude Code

Claude Code sur le Web permet désormais de lancer des sessions de codage simplement en se connectant à sur claude.com/code et en accédant à l’onglet « Code ». Les développeurs peuvent connecter leurs dépôts GitHub, décrire leurs besoins et laisser Claude gérer l’implémentation de manière autonome dans des environnements isolés avec un suivi en temps réel.

L’un des atouts majeurs réside dans la capacité d’exécution de tâches parallèles. Les développeurs peuvent lancer plusieurs sessions simultanément sur différents dépôts depuis une interface unique, accélérant les processus de développement. L’outil excelle particulièrement dans la correction de bugs, les tâches de routine bien définies et crée automatiquement des pull requests avec des résumés clairs des modifications apportées.

Cette version web est disponible en bêta pour les abonnés aux formules Pro (20 dollars par mois) et Max (entre 100 et 200 dollars par mois).

Une sécurité renforcée et de la mobilité

Chaque tâche s’exécute dans un environnement sandbox isolé avec des restrictions réseau et système de fichiers, garantissant la sécurité du code. Les interactions Git utilisent un service proxy sécurisé permettant uniquement l’accès aux dépôts autorisés, protégeant ainsi les identifiants tout au long du travail en cours.

Sur iPhone, Claude Code apparaît sous forme d’onglet dédié dans l’application iOS, permettant aux développeurs de consulter et gérer leurs projets de codage en mobilité. Anthropic précise qu’il s’agit d’une version préliminaire qui sera rapidement améliorée selon les retours utilisateurs.

Dans un marché où GitHub Copilot, Cursor, Google Jules et OpenAI Codex se disputent les développeurs, Claude Code se distingue par ses modèles d’intelligence artificielle. Cat Wu, cheffe produit chez Anthropic, explique que le terminal restera la base principale du produit, mais l’entreprise continuera de déployer Claude Code sur de nouvelles plateformes pour être là où sont un maximum de développeurs.

