GitHub dévoile un agent IA pour vous aider à coder

GitHub franchit une nouvelle étape dans l’automatisation du développement avec le lancement d’un agent de codage dopé à l’intelligence artificielle, intégré à GitHub Copilot. Annoncé lors de la conférence Microsoft Build, ce nouvel outil promet de simplifier la vie des développeurs en prenant en charge des tâches comme la correction de bugs, l’ajout de fonctionnalités ou l’amélioration de la documentation.

Un assistant IA autonome et contextuel

L’agent IA se met au travail dès qu’un développeur lui confie une mission. Selon GitHub, il démarre une machine virtuelle, clone le dépôt, analyse le code et enregistre ses modifications au fur et à mesure. « L’agent intègre le contexte des discussions liées aux problèmes ou aux pull requests et respecte les instructions spécifiques du dépôt, ce qui lui permet de comprendre l’intention de la tâche et les normes de codage du projet », précise GitHub. Une fois la tâche terminée, l’agent notifie le développeur pour une révision et ce dernier peut laisser des commentaires que l’outil traitera automatiquement.

Disponible pour les utilisateurs de Copilot Enterprise et Copilot Pro+, l’agent IA s’utilise via le site de GitHub, son application mobile ou l’interface en ligne de commande. En parallèle, Microsoft a annoncé l’ouverture du code source de GitHub Copilot dans Visual Studio Code, permettant aux développeurs d’explorer et d’enrichir les capacités IA de l’outil.

Une tendance croissante dans l’industrie

GitHub n’est pas seul sur ce terrain. D’autres acteurs de l’IA ont récemment dévoilé des agents similaires. Google a présenté Jules en décembre, tandis qu’OpenAI a révélé la semaine dernière Codex, l’agent de codage de ChatGPT. Cette course à l’automatisation reflète l’engouement pour des outils capables d’alléger la charge de travail des développeurs tout en garantissant la qualité du code.

En intégrant cet agent IA à Copilot, GitHub renforce sa position dans l’écosystème du développement logiciel. Cette nouveauté pourrait transformer la manière dont les équipes collaborent sur des projets complexes, à condition que les développeurs adoptent pleinement cet assistant virtuel.