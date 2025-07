Google dévoile Web Guide qui organise les résultats de recherche avec l’IA

Google teste actuellement une nouvelle fonctionnalité appelée Web Guide qui vise à améliorer l’organisation des résultats de recherche grâce à l’intelligence artificielle. Cette nouveauté s’ajoute aux AI Overviews et au mode IA déjà déployés.

Un système de catégorisation avec IA

Web Guide transforme l’affichage traditionnel des résultats de recherche de Google en regroupant les liens de manière plus logique et contextuelle. La fonctionnalité présente des en-têtes thématiques accompagnés de résumés explicatifs, suivis de deux ou trois liens pertinents avec une option « Plus » pour approfondir chaque catégorie.

Cette approche permet aux utilisateurs de découvrir des pages qu’ils n’auraient peut-être pas trouvées avec le système classique. L’objectif principal consiste à faciliter la recherche d’informations en proposant une organisation plus intuitive des contenus.

Le système s’appuie sur une version personnalisée de Gemini, l’intelligence artificielle de Google. Cette technologie analyse simultanément la requête de l’utilisateur et le contenu disponible sur Internet. Elle utilise également une technique de « query fan-out », similaire à celle du mode IA, qui effectue plusieurs recherches connexes pour identifier les résultats les plus pertinents.

Des requêtes simples aux questions complexes

Selon Google, Web Guide excelle particulièrement dans deux types de recherches. D’une part, les requêtes ouvertes comme « Comment voyager tout seul au Japon » bénéficient d’une organisation thématique claire. D’autre part, les questions détaillées sur plusieurs phrases trouvent également leur place dans ce nouveau système.

Par exemple, une requête complexe telle que « Ma famille est répartie sur plusieurs fuseaux horaires. Quels sont les meilleurs outils pour rester en contact et maintenir des relations étroites malgré la distance ? » sera automatiquement décomposée en différents aspects. Le système créera des groupes spécifiques pour chaque élément de la question.

Cette expérimentation reste pour l’instant facultative et nécessite une activation volontaire. Elle modifie initialement les résultats dans l’onglet Web de la recherche Google. Les utilisateurs conservent toutefois la possibilité de désactiver cette vue directement depuis l’onglet concerné, sans devoir abandonner complètement l’expérience. Google prévoit d’étendre progressivement cette fonctionnalité à d’autres sections de son moteur de recherche, notamment l’onglet « Tous ».

En l’état, cela semble uniquement disponible aux États-Unis par le biais de Search Labs.