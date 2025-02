Google facilite la suppression d’informations personnelles des résultats de recherche

Google a annoncé de nouvelles fonctionnalités visant à simplifier la suppression d’informations personnelles non désirées des résultats de recherche. Cette mise à jour permet aux internautes de demander le retrait de certains résultats directement depuis la page de recherche, en cliquant sur les trois points à côté d’un résultat spécifique.

Trois options sont désormais disponibles : « Mes informations personnelles y sont indiquées, ce que je ne veux pas », « J’ai une demande légale de suppression » et « Il est obsolète et je souhaite demander une actualisation ». La première option permet de supprimer des informations sensibles telles que des numéros de téléphone, des adresses e-mail, des adresses postales, des numéros de carte bancaire ou des identifiants de connexion. Si cette option est sélectionnée, Google examinera la demande et pourra retirer le résultat si nécessaire.

La deuxième option est réservée aux contenus enfreignant les politiques de Google, tandis que la troisième permet de rafraîchir les résultats de recherche si une page a été mise à jour.

Auparavant, cette fonctionnalité était assez cachée, se trouvant dans les paramètres de l’historique sous les comptes utilisateur Google. Désormais, elle est directement intégrée dans les résultats de recherche, mais elle est actuellement disponible uniquement dans certains pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni, la France ou encore le Canada, avec une extension prévue à l’avenir.

De plus, Google a également mis à jour sa fonctionnalité « Résultats à propos de vous », qui scanne les résultats de recherche à la recherche d’informations personnelles et propose des outils pour les supprimer.